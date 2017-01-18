Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин

22 декабря 2016 года решением Совета Директоров АО «Сахалинская Коммунальная Компания» к выполнению обязанностей генерального директора приступил Юрий Вяткин.

Юрий Вяткин родился в 1959 году в городе Артеме Приморского края. Закончил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики. Вся трудовая деятельность Юрия связана с теплоэнергетикой и жилищно-коммунальным хозяйством. В течение 32 лет работал в различных руководящих должностях теплоэнергетических предприятий Дальнего Востока.

С 2015 года по настоящее время трудится в АО «СКК». Имеет богатый опыт в решении вопросов городского хозяйства. Члены Совета директоров АО «СКК» отмечают работу Юрия Геннадьевича как грамотного руководителя и профессионала высокого уровня.

- Южно-Сахалинск - современный, быстро развивающийся город, в котором ведется интенсивное жилищное строительство, возводятся объекты социального значения и бытового обслуживания, открываются новые спортивные комплексы. Спрос на тепловую энергию велик, поэтому теплоснабжающая компания областного центра должна предвосхищать развитие экономической, социальной и жилищной инфраструктуры, - подчеркнул Юрия Вяткин. - Главная задача, которую ставлю перед собой - обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития, а также необходимость совершенствования сбытовой деятельности – увеличение объемов реализации и высокая собираемость платежей.

Источник: АО «Сахалинская Коммунальная Компания»