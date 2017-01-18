новости
новости
Регистрация
Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин

Сахалинскую коммунальную компанию возглавил Юрий Вяткин

Ранее он занимал должность заместителя генерального директора по капитальному ремонту

22 декабря 2016 года решением Совета Директоров АО «Сахалинская Коммунальная Компания» к выполнению обязанностей генерального директора приступил Юрий Вяткин.

Юрий Вяткин родился в 1959 году в городе Артеме Приморского края. Закончил Санкт-Петербургскую академию управления и экономики. Вся трудовая деятельность Юрия связана с теплоэнергетикой и жилищно-коммунальным хозяйством. В течение 32 лет работал в различных руководящих должностях теплоэнергетических предприятий Дальнего Востока.

С 2015 года по настоящее время трудится в АО «СКК». Имеет богатый опыт в решении вопросов городского хозяйства. Члены Совета директоров АО «СКК» отмечают работу Юрия Геннадьевича как грамотного руководителя и профессионала высокого уровня.

- Южно-Сахалинск - современный, быстро развивающийся город, в котором ведется интенсивное жилищное строительство, возводятся объекты социального значения и бытового обслуживания, открываются новые спортивные комплексы. Спрос на тепловую энергию велик, поэтому теплоснабжающая компания областного центра должна предвосхищать развитие экономической, социальной и жилищной инфраструктуры, - подчеркнул Юрия Вяткин. - Главная задача, которую ставлю перед собой - обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития, а также необходимость совершенствования сбытовой деятельности – увеличение объемов реализации и высокая собираемость платежей.

Источник: АО «Сахалинская Коммунальная Компания»

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:33 +1
Другие статьи по темам
Люди
Юрия Вяткин
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
Сахалинская коммунальная компаниядиректоркадры
Популярное на ASTV
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске
Мертвую женщину обнаружили на проспекте Победы в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:46
хорошо,что не Взяткин..)))
Ответить
+2
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 16:18
Написано: "Главная задача, которую ставлю перед собой - обеспечение надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития, а также необходимость совершенствования сбытовой деятельности – увеличение объемов реализации и высокая собираемость платежей."

Что, что, а сбытовая деятельность и высокая собираемость платежей на высоте: по 2 700 с каждой квартиры...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Около 150 студентов СахГУ получили награды от правительства региона
Около 150 студентов СахГУ получили награды от правительства региона
Взять лыжи напрокат бесплатно могут сахалинцы каждую субботу
Взять лыжи напрокат бесплатно могут сахалинцы каждую субботу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru