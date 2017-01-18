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Память погибших моряков почтили жители Южно-Курильска

Память погибших моряков почтили жители Южно-Курильска

Трагедия произошла 24 января 2014 года

24 января в рабочем поселке Южно-Курильск состоялся митинг в память о погибших пограничниках и сотрудниках зональной инспекции. Цветы к обелиску возложили официальные лица от органов местного самоуправления, сотрудники службы, члены семей погибших, население городского округа, сообщает пресс-служба местной администрации.

- 24 января 2014 года остался в памяти для жителей Кунашира и Шикотана черным днем. В этот день в течение короткого времени разыгравшаяся трагедия на море унесла жизни десяти человек. Все они были молоды, полны сил и были надежной опорой для своих семей., - обратился к присутствующим вице-мэр Южно-Курильска Алексей Задирако.

Тысячи курильчан и сахалинцев восприняли трагедию в море как свою личную и до последнего верили, что кто-то из ребят останется в живых. Но чуда, к великому сожалению, не произошло – события январских дней 2014 года стали общей трагедией.

Завершился митинг панихидой, которую отслужил настоятель Храма святой Живоначальной Троицы Александр Брагин.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:33 +2
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 11:59
Светлая Память погибшим 24 января 2014 года морякам Южно-Курильска
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