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Больше 3 тысяч сахалинцев и курильчан заболели ОРВИ за неделю
bezprostudy.ru

Больше 3 тысяч сахалинцев и курильчан заболели ОРВИ за неделю

Эпидпорог превышен в Александровск-Сахалинском и Невельском районах, Южно-Сахалинске

С 16 по 22 января 2017 года зарегистрировано 3360 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в том числе среди детей до 17 лет - 2415 человек (71,9%). Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже уровня эпидемического порога отмечается по всем возрастным группам населения, за исключением детей в возрасте от 0 до 2 лет (+8,1%).

Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, по муниципальным образованиям области превышение эпидпорогов отмечается на территориях Александровск-Сахалинского (+6,6%), Невельского (+9,3%) районов и в Южно-Сахалинске (+20,8%).

По-прежнему, заболеваемость ОРВИ на территории Сахалинской области сформирована в основном за счет возбудителей не гриппозной группы (метапневмовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа и другие). Продолжается выделение от больных возбудителей сезонного гриппа A (H3N2).

По результатам еженедельного мониторинга посещаемости образовательных учреждений области и Южно-Сахалинска учебный процесс по гриппу и ОРВИ за прошедшую неделю прерывался частично по классам в Долинском и Макаровском районах, а также в Южно-Сахалинске.

Больше 20 % учеников некоторых классов отсутствовали на занятиях из-за болезни в средней школе села Стародубского Долинского района (3 класса), средней школе №1 Макарова (1 класс), гимназии №2 Южно-Сахалинска (1 класс). С 23 января закрыта на карантин начальная образовательная школа эстетического развития Углегорска в связи с отсутствием 47% детей.

В целом же средняя численность учащихся, отсутствующих по причине заболевания ОРВИ, по г. Южно-Сахалинску составляет 3,0%. По дошкольным образовательным учреждениям удельный вес отсутствующих по болезни детей - 8,2%.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается на контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:57 +1
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