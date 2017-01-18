Более 60 млн рублей потратил на благотворительность фонд «Родные Острова»

За 2016 год в региональный фонд «Родные Острова» обратились около 80 сахалинцев. В начале работы, в фонде принимали участие семь компаний, сейчас их 14.

«На протяжении 2016 года мы реализовали целый ряд спортивных проектов. Вместе с нашими партнерами мы растим плеяду молодых спортсменов – будущих чемпионов. Поэтому наши проекты направлены, как на поддержку уже профессионалов, так и молодых спортсменов. Тех, кто только делает свои первые шаги», - сообщает президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан.

Пример системной работы в этом направлении – сотрудничество с региональной федерацией бокса. В 2016 году фонд помогал сразу нескольким спортсменам выступить на всероссийских чемпионатах. При поддержке благотворителей прошли такие соревнования как «Юность Сахалина» и «Сахалинские надежды». Но при этом, параллельно реализуется совместный проект по развитию этого вида спорта в отдаленных районах области. Оснащение спортивным инвентарем секции в отдаленных районах Сахалинской области.

«Сегодня Сахалинская область становится узнаваемой и заявляется на проведение турниров международного уровня. Это такие турниры, как «Дети Азии». И одним из ключевых объектов в нашей заявочной кампании был УТЦ «Восток». Это уникальный проект, который позволит проводить соревнования международного уровня», - рассказал министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев.

Он также добавил, что сейчас решается вопрос о присвоении УТЦ «Восток» статуса спортивного интерната, что расширит возможности использования этого объекта. Общая площадь сооружения составит почти 8 тысяч квадратных метров. Под одной крышей расположатся ледовая арена, универсальный зал игровых видов спорта – для занятий волейболом и баскетболом, два боксерских ринга, тренажерный зал, а также многочисленные вспомогательные помещения и раздевалки. Заниматься можно будет круглогодично. Строительство объекта будет завершено в конце 2017 года.

Помощь социальным проектам и тем, ток попал в сложную жизненную ситуацию – следующее направление деятельности фонда.

«Мы оказываем помощь адресно. У нас есть сотрудники, мы выезжаем, смотрим, что именно нужно. И это не слепые цифры или денежные переводы. Это диалог с каждым подопечным. Мы видим, кому и как помогаем», - отметил член попечительского совета регионального фонда «Родные Острова» Игорь Янчук.

Работа в этом направлении продолжится в 2017 году. К примеру, уже завершена стройка женского кризисного центра.

«С 2012 года мы пытались построить этот центр, обращались в различные инстанции, предпринимали какие-то только можно меры и вот когда надежда была уже потеряна мы познакомились с командой фонда, рассказали о своей деятельности и стройка началась, - сообщает директор благотворительно го фонда «Радость Жизни» Елена Сурдина. - Сегодня в новом доме уже живут три мамочки и 5 детей».

В 2017 году фонд также продолжит поддерживать талантливую островную молодежь. Это те проекты, в которых уже участвовали «Родные Острова». К примеру, открытый молодежный арт-фестиваль «Заяви о себе». Возможно, будут реализованы и творческие проекты самого фонда. Этот вопрос сейчас обсуждается.

«Сейчас мы можем вкладывать деньги не только в развитие производства, но и в развитие социальной сферы острова. С другой стороны, это тоже инвестиции. Помощь получают дети. Человеческий капитал. Все возвращается добром. Рассчитываем на это и продолжим работу в этом направлении», - заявил член попечительского совета регионального фонда «Родные Острова» Дмитрий Пашов.

Всего в 2016 году на реализацию благотворительно й деятельности фонда было направлено более 60 млн. рублей, сообщает пресс-служба РО «Родные Острова».