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Записать детей в лагерь сахалинцы смогут только через интернет

Записать детей в лагерь сахалинцы смогут только через интернет

С 1 февраля стартует запись на весенние смены

С 1 февраля в Сахалинской области стартует заявочная кампания на получение путевки в детские летние лагеря. Отправиться на отдых за счет средств областного бюджета смогут школьники от 7 до 16 лет. 

Подать заявку родителям необходимо через информационную систему «Е-Услуги «Образование», которая пока что работает в тестовом режиме.

- В феврале стартует запись на весенние смены, остальные чуть позже иначе портал «обрушится», - сообщила заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина. 

В 2017 году на Сахалине будут открыты смены в оздоровительных лагерях: 

  • шесть смен в «Юбилейном» с 17  июня по 15 января, 
  • семь смен в «Лесном озере» с 20 марта по 14 января, 
  • четыре смены в «Чайке» с 30 мая по 30 августа. 

Сколько всего льготных путевок будет выделено в 2017 году пока неясно, т.к. на эти цели все еще не определен федеральный бюджет. В прошлом году оттуда выделили 141 миллион рублей. Как отметили специалисты островного министерства образования, они в любом случае планируют закрыть заданный законом минимум в 55% сахалинских льготников.

Телефонные линии по вопросам организации и обеспечения летнего отдыха детей в 2017 году открыты во всех районах области с 23 января. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

  • Александровск-Сахалинский - 8(42434)42266;
  • Анива - 8(42441) 41521, 41523;
  • Долинск - 8(42442) 28712, 28513, 26357;
  • Корсаков - 8(42435) 40584;
  • Курильск - 8(42454) 42418;
  • Макаров - 8(42443) 90161;
  • Невельск - 8(42436) 60115;
  • Ноглики - 8(42444) 96778;
  • Оха -8(42437) 24400;
  • Поронайск - 8(42431) 42319, 56001;
  • Северо-Курильск - 8(42453) 21223;
  • Смирных - 8(42452) 42242;
  • Томари - 8(42446) 26185;
  • Тымовское - 8(42447) 22156;
  • Холмск - 8(42433) 20441;
  • Южно-Курильск - 8(42455) 22686;
  • Южно-Сахалинск - 722713;
  • Углегорск - 8(42432) 43080, 433040.
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 17:04 +1
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