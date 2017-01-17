Записать детей в лагерь сахалинцы смогут только через интернет
С 1 февраля стартует запись на весенние смены
С 1 февраля в Сахалинской области стартует заявочная кампания на получение путевки в детские летние лагеря. Отправиться на отдых за счет средств областного бюджета смогут школьники от 7 до 16 лет.
Подать заявку родителям необходимо через информационную систему «Е-Услуги «Образование», которая пока что работает в тестовом режиме.
- В феврале стартует запись на весенние смены, остальные чуть позже иначе портал «обрушится», - сообщила заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина.
В 2017 году на Сахалине будут открыты смены в оздоровительных лагерях:
- шесть смен в «Юбилейном» с 17 июня по 15 января,
- семь смен в «Лесном озере» с 20 марта по 14 января,
- четыре смены в «Чайке» с 30 мая по 30 августа.
Сколько всего льготных путевок будет выделено в 2017 году пока неясно, т.к. на эти цели все еще не определен федеральный бюджет. В прошлом году оттуда выделили 141 миллион рублей. Как отметили специалисты островного министерства образования, они в любом случае планируют закрыть заданный законом минимум в 55% сахалинских льготников.
Телефонные линии по вопросам организации и обеспечения летнего отдыха детей в 2017 году открыты во всех районах области с 23 января. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00.
- Александровск-Сахалинский - 8(42434)42266;
- Анива - 8(42441) 41521, 41523;
- Долинск - 8(42442) 28712, 28513, 26357;
- Корсаков - 8(42435) 40584;
- Курильск - 8(42454) 42418;
- Макаров - 8(42443) 90161;
- Невельск - 8(42436) 60115;
- Ноглики - 8(42444) 96778;
- Оха -8(42437) 24400;
- Поронайск - 8(42431) 42319, 56001;
- Северо-Курильск - 8(42453) 21223;
- Смирных - 8(42452) 42242;
- Томари - 8(42446) 26185;
- Тымовское - 8(42447) 22156;
- Холмск - 8(42433) 20441;
- Южно-Курильск - 8(42455) 22686;
- Южно-Сахалинск - 722713;
- Углегорск - 8(42432) 43080, 433040.