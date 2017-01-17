Записать детей в лагерь сахалинцы смогут только через интернет

С 1 февраля в Сахалинской области стартует заявочная кампания на получение путевки в детские летние лагеря. Отправиться на отдых за счет средств областного бюджета смогут школьники от 7 до 16 лет.

Подать заявку родителям необходимо через информационную систему «Е-Услуги «Образование», которая пока что работает в тестовом режиме.

- В феврале стартует запись на весенние смены, остальные чуть позже иначе портал «обрушится», - сообщила заместитель министра образования Сахалинской области Елена Бабина.

В 2017 году на Сахалине будут открыты смены в оздоровительных лагерях:

шесть смен в «Юбилейном» с 17 июня по 15 января,

семь смен в «Лесном озере» с 20 марта по 14 января,

четыре смены в «Чайке» с 30 мая по 30 августа.

Сколько всего льготных путевок будет выделено в 2017 году пока неясно, т.к. на эти цели все еще не определен федеральный бюджет. В прошлом году оттуда выделили 141 миллион рублей. Как отметили специалисты островного министерства образования, они в любом случае планируют закрыть заданный законом минимум в 55% сахалинских льготников.

Телефонные линии по вопросам организации и обеспечения летнего отдыха детей в 2017 году открыты во всех районах области с 23 января. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00.