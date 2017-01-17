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Уникальное видео действующего вулкана Эбеко снял курильчанин
видео очевидцев

Уникальное видео действующего вулкана Эбеко снял курильчанин

19 января вулкан выбросил двухкилометровое облако пепла

Житель Северо-Курильска прислал в редакцию astv.ru видео действующего на Парамушире вулкана Эбеко. На потрясающей красоты кадрах запечатлена активность, зафиксированная 23 января. 

По сообщению очевидца, такие выбросы пара и газа происходят постоянно, но бывают и более крупные извержения пепловых облаков. Как например, выброс двухкилометрового пеплового облака, который произошел 19 января

- Сегодня из-за метели вулкан не видно. Да и запаха особого из-за ветра в Северо-Курильске не ощущается, - сообщает курильчанин. - Обычно чувствуется запах сероводорода, иногда видно падающий пепел. Вообще люди чувствуют себя довольно тревожно, ведь приходится жить рядом с действующим вулканом. 

По сообщениям Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, активность вулкана сейчас классифицируется оранжевым кодом авиационной опасности. Это означает повышенную опасность извержения, которое может произойти в любой момент. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 12:18 +3
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Комментарии
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 12:34
Красота конечно.
На квадрокоптер снимал?
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+3
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Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 12:41
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0
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Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 12:51
Страшно. Красиво.
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+2
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:57
интересно что дальше будет
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