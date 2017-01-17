Уникальное видео действующего вулкана Эбеко снял курильчанин

видео очевидцев

Житель Северо-Курильска прислал в редакцию astv.ru видео действующего на Парамушире вулкана Эбеко. На потрясающей красоты кадрах запечатлена активность, зафиксированная 23 января.

По сообщению очевидца, такие выбросы пара и газа происходят постоянно, но бывают и более крупные извержения пепловых облаков. Как например, выброс двухкилометрового пеплового облака, который произошел 19 января.

- Сегодня из-за метели вулкан не видно. Да и запаха особого из-за ветра в Северо-Курильске не ощущается, - сообщает курильчанин. - Обычно чувствуется запах сероводорода, иногда видно падающий пепел. Вообще люди чувствуют себя довольно тревожно, ведь приходится жить рядом с действующим вулканом.

По сообщениям Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, активность вулкана сейчас классифицируется оранжевым кодом авиационной опасности. Это означает повышенную опасность извержения, которое может произойти в любой момент.