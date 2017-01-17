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Самая большая разница холмских молодеженов в 2016 году составила 42 года

Самая большая разница холмских молодеженов в 2016 году составила 42 года

А самой молодой мамой стала 17-летняя девушка

Холмский ЗАГС подвел итоги работы в 2016 году, среди которых отметил самые интересные и неожиданные цифры. В выборке в числе прочих любопытных фактов примечательно, что самая большая разница молодоженов в районе составила 42 года.

Так, по сообщению среди холмчан в ушедшем году на свет появилось 452 ребенка, из них мальчиков - 232, девочек – 218. Больше всего детей родилось в сентябре   – 45, Меньше всего новорожденных в декабре  – 31. Двойни родились в 7 семьях. 

Самой молодой мамой стала 17-летняя девушка, а самым молодым отцом 18-летний парень. В свою очередь самая зрелая мама родила на 46 году жизни, а самым зрелым отцом –  59-летний мужчина.

Наиболее часто встречающимися имена оказались Артём, Арсений, Кирилл,  Софья, Виктория. Редкие имена - Афина, Стефания, Эмилия, Милисса, Евангелина, Лукерья, Ясмина, Даниэль, Давид, Ян, Герман, Платон

Браков было заключено 276. Больше всего их зарегистрировано в августе  – 39. Меньше всего в мае   – 10. Самая молодая невеста   – 17 лет. Самый молодой жених   – 19 лет. Самая зрелая невеста  – 73 года. Самый зрелый жених  – 74 года. Самая большая разница в возрасте  молодоженов – 42 года.

Разводов в 2016 году было меньше, чем браков – 216. Больше всего разводов зарегистрировано  в марте -  23. Меньше всего - в  августе  - 14. Самый долгий брак продлился  38 лет. Самый короткий - 5 месяцев.

Смертей в Холмском районе наступило 658, что немного больше, чем родившихся. Из них мужчин 352, женщин 306. Больше всего умерло в июне  – 68. Меньше всего в  октябре  – 42. Самой пожилой умершей была 94-летняя женщина. Самые распространенные причины смерти – сердечно - сосудистые заболевания, онкологические заболевания, травмы и несчастные случаи.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:27 0
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