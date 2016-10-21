Сахалинский сивуч Старк погиб от рук сотрудника океанариума во Владивостоке

Сивуч и два тихоокеанских белобоких дельфина, погибшие в Приморском океанариуме в октябре прошлого года, умерли в результате "насильственных действий". Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции во Владивостоке директор Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦБ ДВО РАН) академик Андрей Адрианов, сообщает ТАСС .

"Животные погибли не своей смертью, были совершены насильственные действия. Сейчас задача следствия завершить расследование и наказать тех, кто к этому причастен", - сказал академик.

"Это наша общая беда. Когда это случилось, были введены строжайшие меры безопасности, сейчас животные находятся под круглосуточным визуальным контролем", - отметил эксперт.

В октябре в Приморском океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина и детеныш сивуча Старк, которого в августе нашли истощенным у берегов Сахалина.

Следствие и правоохранительные органы начали проверки, возбуждено дело о халатности, по результатам всех мероприятий будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц океанариума. Установлено, что животное было убито, по факту его гибели возбуждено уголовное дело.