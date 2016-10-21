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Сахалинский сивуч Старк погиб от рук сотрудника океанариума во Владивостоке

Сахалинский сивуч Старк погиб от рук сотрудника океанариума во Владивостоке

Расследование и поиск виновных продолжается

Сивуч и два тихоокеанских белобоких дельфина, погибшие в Приморском океанариуме в октябре прошлого года, умерли в результате "насильственных действий". Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции во Владивостоке директор Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦБ ДВО РАН) академик Андрей Адрианов, сообщает ТАСС.

"Животные погибли не своей смертью, были совершены насильственные действия. Сейчас задача следствия завершить расследование и наказать тех, кто к этому причастен", - сказал академик.

"Это наша общая беда. Когда это случилось, были введены строжайшие меры безопасности, сейчас животные находятся под круглосуточным визуальным контролем", - отметил эксперт.

В октябре в Приморском океанариуме погибли два тихоокеанских белобоких дельфина и детеныш сивуча Старк, которого в августе нашли истощенным у берегов Сахалина. 

Следствие и правоохранительные органы начали проверки, возбуждено дело о халатности, по результатам всех мероприятий будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц океанариума. Установлено, что животное было убито, по факту его гибели возбуждено уголовное дело.

 

сегодня, в 09:50 +1
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 09:58
мда, R.I.P. Нэд
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+1
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 10:03
А там в океанариуме нет камер что ли? Новое здание, должны быть.
Виновных наказать по всей строгости закона.
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+4
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