Обсудить законопроект о любительском рыболовстве можно онлайн

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Пользователей интернета приглашают принять участие в обсуждении законопроекта о любительском рыболовстве, который планирует принять Госдума в 2017 году. Обсуждение организовано на специальном сайте.

Как сообщает Агентство по рыболовству Сахалинской области, в соответствии с перечнем поручений президента поручено до 1 марта 2017 года подготовить и внести поправки к проекту федерального закона «О любительском рыболовстве».

Рыболовы-любители, заинтересованные граждане и организации могут принять участие в создании закона – присылать свои поправки, высказывать мнение, участвовать в работе над законопроектом.

Законопроект создает необходимую базу развития цивилизованного любительского рыболовства в стране и развитию предпринимательской деятельности в сфере любительского рыболовства, отмечается на сайте регионального агентства.

Как ранее в интервью «Российской газете» рассказал глава федерального Росрыболовства, Илья Шестаков, в рамках поправок к закону о рыболовстве, которые приняли в июле, уже есть норма по любительской рыбалке. Предусмотрено ограничение суточной добычи на человека. Сейчас мы обсуждаем ее реализацию, к этому вопросу подходим очень серьезно и тщательно, поскольку понимаем социальную ответственность. Проводим встречи с рыбаками-любителями во всех регионах, привлекаем Общероссийский народный фронт, работаем очень широко с тем, чтобы нигде не пропустить чье-либо мнение.

«2016 году мы уже ужесточили уголовную ответственность за незаконную добычу водных биоресурсов. Максимальный срок наказания увеличен до 5 лет. Кроме того, мы разработали поправки, которые позволят увеличить размер такс за причиненный водным биоресурсам ущерб в результате их незаконного вылова. Их размер возрастает от 3 до 8 раз. Также мы предлагаем внести изменения в КоАП и повысить штрафы. Необходимо, чтобы за серьезные нарушения было серьезное наказание. Предложения уже в Госдуме. Надеемся, что в этом году их примут», - отметил Илья Шестаков.