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Народная дружина Южно-Сахалинска начнет борьбу с наглыми автомобилистами

Народная дружина Южно-Сахалинска начнет борьбу с наглыми автомобилистами

Любителям парковки на газонах грозит штраф

В наступившем году народная дружина Южно-Сахалинска (НД) расширит сферу своей деятельности: теперь ее члены будут пресекать нарушения в сфере благоустройства, сообщает пресс-служба администрации областного центра. 

Напомним, уже третий год дружинники помогают правоохранительным органам поддерживать общественный порядок в Южно-Сахалинске. Активисты выходят с полицией в патрули, дежурят на объектах транспорта, охраняют массовые мероприятия. Работа НД идет при поддержке мэрии областного центра: выделено помещение, оборудование, осуществляется материальное стимулирование.

На прошлой неделе в штабе дружины прошло собрание, посвященное планам работы на этот год. Начальник управления общественной безопасности и контроля администрации города Дмитрий Хайбриев предложил дружинникам освоить новый вид деятельности - следить за соблюдением правил благоустройства, выявляя такие нарушения, как неправомерная парковка на газоне, несвоевременные вывоз мусора, уборка снега и сосулек, грязные и разрушенные фасады магазинов и предприятий и т. п. Ответственность за них предусмотрена местными нормативно-правовыми актами: правилами благоустройства, правилами содержания строительных площадок, областным законом № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области».

Меры по таким фактам принимает муниципальная административная комиссия. Помощь активистов будет очень кстати - фиксируя проблемы на фотокамеру, они смогут передавать информацию в комиссию для принятия мер. Обладая высокой мобильностью, дружинники в состоянии значительно увеличить число пресекаемых правонарушений в разных районах города. Штрафы за подобные правонарушения поступают в муниципальный бюджет.

Участники собрания единогласно поддержали предложение о новой работе. Уже на следующий день Дмитрий Хайбриев прошел с несколькими активистами по центру города, объясняя на практике, с чем предстоит работать. Зимой главными проблемами являются уборка снега с территорий, очистка крыш от сосулек и снежных шапок. Кроме того, дружинники совместно с полицейскими будут фиксировать факты незаконной уличной торговли.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:59 +2
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народная дружинаблагоустройствопарковкасосулькиснегнезаконная торговля
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Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 13:13
3-тий год?Не разу не видел!

А что там одни пенсионеры?
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+1
Online
YETI Online
Написано сегодня, в 13:16
Новость ни о чём. Хотя да, деньги будут потрачены и жилетки сшиты. Я писал в комиссию больше 10 заявлений на парковку на газоне моих соседей и результата ноль. Хотя .... после того как я уехал у улицу расширили и освещение сделали и железное ограждение поставили, чтоб эти дигроды не заезжали. Вобщем 5 лет писал по инстанциям, в итоге сменил район проживания, а им мои труды вывалились в приятности. Живите и радуйтесь, соседи!
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0
Hana
Написано сегодня, в 13:18
Я так понимаю это серьезно повзрослевшие Павлики Морозовы и Тимур и его команда(хотя Тимур помогал делами) скорее Павлики.
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 13:29
ну ну к толпе федеральных контролеров прибавилось недремлящее око пэнсионэров
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+1
Online
BENIS Online
Написано сегодня, в 13:31
А какие права есть у этих Дружинников? По моему просто какие то мимокрокодилы в жилетках.
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+1
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