Народная дружина Южно-Сахалинска начнет борьбу с наглыми автомобилистами

В наступившем году народная дружина Южно-Сахалинска (НД) расширит сферу своей деятельности: теперь ее члены будут пресекать нарушения в сфере благоустройства, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Напомним, уже третий год дружинники помогают правоохранительн ым органам поддерживать общественный порядок в Южно-Сахалинске. Активисты выходят с полицией в патрули, дежурят на объектах транспорта, охраняют массовые мероприятия. Работа НД идет при поддержке мэрии областного центра: выделено помещение, оборудование, осуществляется материальное стимулирование.

На прошлой неделе в штабе дружины прошло собрание, посвященное планам работы на этот год. Начальник управления общественной безопасности и контроля администрации города Дмитрий Хайбриев предложил дружинникам освоить новый вид деятельности - следить за соблюдением правил благоустройства, выявляя такие нарушения, как неправомерная парковка на газоне, несвоевременные вывоз мусора, уборка снега и сосулек, грязные и разрушенные фасады магазинов и предприятий и т. п. Ответственность за них предусмотрена местными нормативно-право выми актами: правилами благоустройства, правилами содержания строительных площадок, областным законом № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области».

Меры по таким фактам принимает муниципальная административная комиссия. Помощь активистов будет очень кстати - фиксируя проблемы на фотокамеру, они смогут передавать информацию в комиссию для принятия мер. Обладая высокой мобильностью, дружинники в состоянии значительно увеличить число пресекаемых правонарушений в разных районах города. Штрафы за подобные правонарушения поступают в муниципальный бюджет.

Участники собрания единогласно поддержали предложение о новой работе. Уже на следующий день Дмитрий Хайбриев прошел с несколькими активистами по центру города, объясняя на практике, с чем предстоит работать. Зимой главными проблемами являются уборка снега с территорий, очистка крыш от сосулек и снежных шапок. Кроме того, дружинники совместно с полицейскими будут фиксировать факты незаконной уличной торговли.