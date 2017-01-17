фото Артема Удодова
Морозы на Сахалине простоят недолго
Ночью 24 января самую низкую температуру синоптики зафиксировали в Тымовском, там было минус 39
Морозы на Сахалине простоят недолго.
Холодная погода в последние дни установилась на всем острове. Сегодня ночью самую низкую температуру синоптики зафиксировали в Тымовском, там было минус 39. Но уже в среду, как сообщили радио АСТВ в сахалинском гидрометеоцентре, на острове начнет теплеть.
В четверг днем на юге ожидается всего минус 5 градусов, в центральной части острова около 10-ти мороза, на севере – не больше 15-ти.
По предварительным прогнозам, относительно теплая для зимы погода простоит на Сахалине до конца недели.
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