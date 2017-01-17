новости
новости
Регистрация
Морозы на Сахалине простоят недолго
фото Артема Удодова

Морозы на Сахалине простоят недолго

Ночью 24 января самую низкую температуру синоптики зафиксировали в Тымовском, там было минус 39

Морозы на Сахалине простоят недолго.

Холодная погода в последние дни установилась на всем острове. Сегодня ночью самую низкую температуру синоптики зафиксировали в Тымовском, там было минус 39. Но уже в среду, как сообщили радио АСТВ в сахалинском гидрометеоцентре, на острове начнет теплеть. 

В четверг днем на юге ожидается всего минус 5 градусов, в центральной части острова около 10-ти мороза, на севере – не больше 15-ти.

По предварительным прогнозам, относительно теплая для зимы погода простоит на Сахалине до конца недели. 

Автор: Настасья Жукова, сегодня, в 12:49 +4
Другие статьи по темам
Прочее
погода
Популярное на ASTV
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Наездника на внедорожнике не первый день видят в Южно-Сахалинске
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Очередная авария произошла возле Сити-Молла
Шашлычка сгорела в Анивском районе
Шашлычка сгорела в Анивском районе
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске
Toyota Rush врезалась в рыбный павильон в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 12:51
Скоро февраль
Ответить
+1
Ankaiztanka
Написано сегодня, в 12:55
senchick, а там и март не за горами и теплооооо будет ??????
Ответить
0
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 12:54
хочу теплааа уже
Ответить
+1
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 13:06
Это не может не радовать!

А в Тымовске вы там держитесь...
Ответить
0
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 13:19
Забанен администрацией, там лучше вообще ни за что не держаться!
Ответить
+1
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 13:29
Русалка Обыкновенная, ага, языком железо лучше пробовать
Ответить
+1
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 13:36
Ответить
+2
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Народная дружина Южно-Сахалинска начнет борьбу с наглыми автомобилистами
Народная дружина Южно-Сахалинска начнет борьбу с наглыми автомобилистами
Лыжную трассу после реконструкции открыли в Аниве
Лыжную трассу после реконструкции открыли в Аниве
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru