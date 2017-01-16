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Выход на лед в заливе Мордвинова опасен

Выход на лед в заливе Мордвинова опасен

Устойчивый припай не сформирован

Во вторник, 24 января  в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный (МО «Корсаковский ГО») будет дрейфующий лед. Его смораживание в припай не произошло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Выходить на лед крайне опасно.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:17 +2
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Комментарии
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 14:30
Кто не рискует,тот не пьёт шампанское!
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+1
Online
андрей Online
Написано сегодня, в 14:32
нормальный там лед вчера были местами бура не хватает
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0
Online
Rolex Online
Написано сегодня, в 14:35
андрей, улов-то есть?
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0
Online
андрей Online
Написано сегодня, в 14:37
есть
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0
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