Выход на лед в заливе Мордвинова опасен
Устойчивый припай не сформирован
Во вторник, 24 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный (МО «Корсаковский ГО») будет дрейфующий лед. Его смораживание в припай не произошло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.
Выходить на лед крайне опасно.
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Комментарии
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Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 14:30
Кто не рискует,тот не пьёт шампанское!
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андрей Online
Написано сегодня, в 14:32
нормальный там лед вчера были местами бура не хватает
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Rolex Online
Написано сегодня, в 14:35
андрей, улов-то есть?
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андрей Online
Написано сегодня, в 14:37
есть
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