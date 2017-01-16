Выход на лед в заливе Мордвинова опасен

Во вторник, 24 января в заливе Мордвинова, на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный (МО «Корсаковский ГО») будет дрейфующий лед. Его смораживание в припай не произошло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Выходить на лед крайне опасно.