Почти год переносится открытие новой детской школы искусств в Долинске

Фото Дмитрия Полежаева

В редакцию astv.ru обратились обеспокоенные жители Долинска. В декабре 2016 года в городе открыли новую школу искусств. И аренду помещений в старой школе продлевать смысла не было. Однако в новое здание юных талантов не пустили.

Вместо этого были арендованы помещения в местных школах №1 и №2, а также в Доме детского творчества, где сейчас и занимаются ребята. Однако в некоторых случаях дети вынуждены за один день обойти сразу несколько зданий, чтобы посетить все необходимые занятия.

«Разве это нормально, ребёнок бежит на один урок в одну школу, а на второй - в другую. Бедным детям и педагогам остаётся только посочувствовать», - жалуется негодующий родитель.

Как отметил вице-мэр Долинска Евгений Терехов, новое здание школы искусств изначально планировали сдать в эксплуатацию еще в апреле минувшего года, позже сроки передвинули на 1 сентября, а затем и на декабрь 2016 г.

- Сейчас мы не можем пустить детей в новое здание, так как оно не прошло еще все необходимые экспертизы, например пожарно-техническую и санитарно-эпидемиологическую. Также здание не поставлено на кадастровый учет. Позволить детям учиться в таком помещении было бы безответственно, - отмечает Евгений Терехов. - На оформление всех документов, получение разрешений понадобятся еще два месяца максимум. Мы приносим свои извинения за предоставленные неудобства как ученикам и их родителям, так и учителям.

Евгений Терехов пообещал в ближайшее время обсудить с руководством школы искусств и других учебных заведений возможность составления нового расписания занятий для ребят, чтобы им не приходилось обходить все школы за один день.