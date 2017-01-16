В российских школах могут появиться уроки о вреде табака и об истории кино

Министр культуры РФ Владимир Мединский в своем выступлении попросил Минобрнауки РФ поддержать инициативу о преподавании в школах истории российского кино. Преподавать нужно в увязке с литературой, с историей, пояснил он. Уже разработано соответствующее методическое пособие и целый курс видеоуроков, получены права на бесплатный показ лучших российских фильмов в школах.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов вышел с другой инициативой для школьной программы. Он предложил рассказывать о вреде употребления табака и наркотических средств на уроках ОБЖ в школах.

"Данный курс предполагает ежегодное (20 часов в год) изучение школьниками вопросов профилактики и негативного воздействия на организм человека потребления табачной продукции и психоактивных веществ", - сказал Морозов. Он уверен, что это даст "ощутимый эффект в оздоровлении нации".