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В российских школах могут появиться уроки о вреде табака и об истории кино
mybryansk.ru

В российских школах могут появиться уроки о вреде табака и об истории кино

Уже разработаны соответствующие методические пособия и курсы видеоуроков

Министр образования Ольга Васильева и министр культуры Владимир Мединский на съезде «Единой России» предложили новые идеи для школьной программы. Об этом сообщает «Российская газета».

Ольга Васильева в своем докладе сообщила, что расходы на образование выросли на 54 млрд рублей в 2017 году и составили 595 млрд рублей. По ее словам, на 100 выпускников школ в 2017 году будет приходиться 57 бюджетных мест в ВУЗах. Такие цифры достигнуты впервые в истории последних лет, подчеркнула она.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в своем выступлении попросил Минобрнауки РФ поддержать инициативу о преподавании в школах истории российского кино. Преподавать нужно в увязке с литературой, с историей, пояснил он. Уже разработано соответствующее методическое пособие и целый курс видеоуроков, получены права на бесплатный показ лучших российских фильмов в школах.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов вышел с другой инициативой для школьной программы. Он предложил рассказывать о вреде употребления табака и наркотических средств на уроках ОБЖ в школах.

"Данный курс предполагает ежегодное (20 часов в год) изучение школьниками вопросов профилактики и негативного воздействия на организм человека потребления табачной продукции и психоактивных веществ", - сказал Морозов. Он уверен, что это даст "ощутимый эффект в оздоровлении нации".

 

сегодня, в 19:31 0
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