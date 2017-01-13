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Забронировать номер в резиденции Хорошавина сахалинцы могут через интернет

Забронировать номер в резиденции Хорошавина сахалинцы могут через интернет

Туристско-информационный центр запустил сайта базы отдыха правительства Сахалинской области «Уюн»

Сахалинский туристско-информационный центр объявляет о запуске интернет-сайта базы отдыха правительства Сахалинской области «Уюн».

На портале http://base-sakhalin.ru имеется информация об условиях размещения в гостевых домах, ценах. Можно отправить заявку на понравившийся номер или дом. 

База отдыха располагается в живописной и экологически чистой зоне в окрестностях Южно-Сахалинска. Все постройки прекрасно вписываются в окружающий ландшафт. 

Для того, чтобы забронировать номер или дом на базе отдыха, необходимо отправить предварительную заявку на адрес электронной почты booking@sakhalin.gov.ru

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:18 +3
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Комментарии
natalya
Написано сегодня, в 15:30
И сколько сия роскошь стоит?
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+2
Reader
Написано сегодня, в 15:40
natalya, дом 180 кв - 47 в сутки
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 15:43
Reader, 47 чего?
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+1
Reader
Написано сегодня, в 15:51 Отредактированно сегодня, в 15:51
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+2
Еще 3 комментария
Сергей Макаров
Написано сегодня, в 15:37
Обратите внимание, что вы можете стать миллионером или миллиардером, если будете заглядывать под матрас, ковёр или порвёте сиденье стула вашего номера )))
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+12
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 16:47
Сергей Макаров, а краны в туВалете золотые? а унитаз инкрустированный?
Эт я на тот случай, если под ковром ничего не найдётся)
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+3
ИринаХ
Написано сегодня, в 16:55
Сергей Макаров, я думаю там уже везде заглянули)))
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+2
Reader
Написано сегодня, в 15:37
бадабум надо замутить там
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+7
VLадимир
Написано сегодня, в 15:39
Reader, точно Витёк,надо Анне Игоревне сообщить. Пусть займётся.
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+5
Анюта
Написано сегодня, в 16:14
Reader, только после 23:00 шуметь запрещено
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+3
Reader
Написано сегодня, в 16:30
Анюта, будем бесшумно
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+1
Еще 1 комментарий
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 16:11
Красиво! Я б там отдохнула.
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+4
Reader
Написано сегодня, в 16:33
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, поехали
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+3
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 16:42
Reader, Ты приглашаешь?)
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+4
Reader
Написано сегодня, в 16:44
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, ну а что, разве не похоже?
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+3
Еще 1 комментарий
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 16:49
Не дурно, не дурно))
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+1
Online
Анонимный Online
Написано сегодня, в 17:28
Так ведь у Хорошавина не осталось резиденций. Зачем его фамилию приплетать?
...
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+1
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