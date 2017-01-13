Забронировать номер в резиденции Хорошавина сахалинцы могут через интернет

Сахалинский туристско-информационный центр объявляет о запуске интернет-сайта базы отдыха правительства Сахалинской области «Уюн».

На портале http://base-sakhalin.ru имеется информация об условиях размещения в гостевых домах, ценах. Можно отправить заявку на понравившийся номер или дом.

База отдыха располагается в живописной и экологически чистой зоне в окрестностях Южно-Сахалинска. Все постройки прекрасно вписываются в окружающий ландшафт.

Для того, чтобы забронировать номер или дом на базе отдыха, необходимо отправить предварительную заявку на адрес электронной почты booking@sakhalin.gov.ru.