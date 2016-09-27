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В администрации Ногликского района появился новый вице-мэр

В администрации Ногликского района появился новый вице-мэр

Ранее Павел Кочергин работал в министерстве ЖКХ Сахалинской области

17 января в Ногликах вступил в должность первый вице-мэр Павел Кочергин, сообщает пресс-служба администрации района.

Ранее Павел Кочергин занимал должность советника в отделе коммунальной инфраструктуры и топливных ресурсов министерства ЖКХ Сахалинской области. И по долгу службы он хорошо знаком с Ногликским районом и инфраструктурой муниципалитета.

В должности первого вице-мэра Павел Кочергин будет курировать сферы жилищно-коммунального хозяйства, экономики, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. В первоочередных планах вице-мэра встреча с членами общественного совета и прием граждан по личным вопросам, который состоится 13 февраля.

Напомним, в сентябре 2016 года в администрации Ноглик был уволен Михаил Галченко, занимающий в то время должность вице-мэра. Официальной причиной кадровых перестановок стала «утрата доверия».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:14 +1
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:20
"Варяга" прислали. Ну, будем посмотреть.
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 10:53
Павка Корчагин!..))))))))))))))))))))))))))
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+1
vladsakh
Написано сегодня, в 10:53
За какие подвиги ссылка ?
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 10:57
Советник

До советовал...
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 14:17
встал на колею Митрика?
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+1
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 14:30
Что-то у меня странные ощущения, грезится внеочередные повышения тарифов...
А они тут уже и так задраны по самое нехочу.
Лишь бы не пришлось брать кредиты, чтоб квартплату вносить.
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+2
VLадимир
Написано сегодня, в 14:39 Отредактированно сегодня, в 14:40
sasch, лишь бы чиновники не страдали,а народ...он привыкнет. А Чиновник - это ум,честь и гордость,совесть страны.
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 14:43
VLадимир, Извини, поправлю.
Гордость государства, но НЕ страны!!!
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+1
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