В администрации Ногликского района появился новый вице-мэр

17 января в Ногликах вступил в должность первый вице-мэр Павел Кочергин, сообщает пресс-служба администрации района.

Ранее Павел Кочергин занимал должность советника в отделе коммунальной инфраструктуры и топливных ресурсов министерства ЖКХ Сахалинской области. И по долгу службы он хорошо знаком с Ногликским районом и инфраструктурой муниципалитета.

В должности первого вице-мэра Павел Кочергин будет курировать сферы жилищно-коммунального хозяйства, экономики, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. В первоочередных планах вице-мэра встреча с членами общественного совета и прием граждан по личным вопросам, который состоится 13 февраля.

Напомним, в сентябре 2016 года в администрации Ноглик был уволен Михаил Галченко, занимающий в то время должность вице-мэра. Официальной причиной кадровых перестановок стала «утрата доверия».