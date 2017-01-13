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Совхоз «Корсаковский» получил от губернатора «двойку »за подготовку к весенним работам

Совхоз «Корсаковский» получил от губернатора «двойку »за подготовку к весенним работам

Олег Кожемяко пригрозил «организационными решениями» в отношении руководства сельхозпредприятия

За подготовку к весенним полевым работам получил совхоз «Корсаковский» получил от губернатора Олега Кожемяко «двойку», сообщает пресс-служба правительства области.

Благодаря постоянной поддержке со стороны областного бюджета на базе совхоза реализуются проекты по развитию мясного животноводства, строительству в селе Раздольном современного агрогородка, включающего в себя молочно-товарную ферму на 1000 голов дойного стада и жилые дома для работников. Но подготовка к весенним полевым работам, которой руководство совхоза занимается самостоятельно, ведется плохо. По сути, она не начиналась. Между тем, приступать к ней нужно, как минимум, в декабре.

- Вместо того, чтобы готовиться к новому сезону, многие ответственные руководители хозяйства ушли в отпуск, - сказал Олег Кожемяко. – В результате у совхоза нет качественного семенного материала для картофелеводства. Не подготовлены удобрения. Нет никакой ясности с посевными площадями, которые следует использовать для выращивания кормов для скота. Через несколько дней наступит февраль. Уже сегодня надо вносить удобрения. Высококачественный семенной материал к этому моменту должен находиться на складах или завозиться в область. То есть, не сделано ничего для того, чтобы в установленные сроки провести посевную, своевременно убрать, и в дальнейшем сохранить урожай. Но зато в достатке планов и прожектов.

Губернатор потребовал от совхозного начальства в течение недели сформировать реальные планы подготовки к весне.

- Пока эта работа выполнена на «двойку», - резюмировал Олег Кожемяко. – Возможно, придется принимать организационные решения в отношении руководства совхоза. Нам болтовня вместо реальных дел не нужна. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:41 +2
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 10:36
ой блин! аж прослезилась! вот это мощь, вот это сказал как отрезал! сейчас все живо с отпусков вернуться и удобрять начнут....
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+1
Nikolaich
Написано сегодня, в 10:44
Masenkaya, А вы думаете, нет?
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 10:54
Nikolaich, ну я и говорю что сейчас приступят к работе...
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0
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 10:47
Правильно!
Готовь сани летом а телегу зимой.
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0
Сергей Михалев
Написано сегодня, в 12:19
"Благодаря постоянной поддержке со стороны областного бюджета"

"Вместо того, чтобы готовиться к новому сезону, многие ответственные руководители хозяйства ушли в отпуск"

классика жанра
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