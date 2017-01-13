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Сахалинцы с нарушением слуха смогут проходить реабилитацию в областном центре

Сахалинцы с нарушением слуха смогут проходить реабилитацию в областном центре

Раньше им приходилось выезжать в другие регионы

На базе одного из лечебных учреждений создадут условия для оказания специализированной помощи детям и взрослым. Кроме этого, будет организована работа по замене речевых процессоров. Сейчас, чтобы пройти эту процедуру, пациенты выезжают на материк.

- В медицинских учреждениях Сахалинской области наблюдаются около ста детей с нарушением слуха. Из них 16 - те, кому установлен кохлеарный имплант с присоединённым речевым процессором. Это аппарат, который помогает слышать звуки и речь. Процессор меняется один раз в пять лет. Он требует индивидуальной настройки, которая может производиться несколько раз в год, и в настоящее время делается там, где аппарат был установлен. Для родителей это не очень удобно, ведь приходится выезжать за пределы региона. Поэтому принято решение о создании такого кабинета. У нас уже есть два сурдолога, взрослый и детский, – рассказала заместитель директора департамента организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения Ирина Хегай.

В настоящее время решаются вопросы по приобретению необходимого оборудования и подбору персонала. Кроме сурдологов, в реабилитационном кабинете будут работать психолог, логопед и дефектолог.

Специалисты напоминают, что при выявлении проблем со слухом у детей любого возраста, надо обратиться в поликлинику по месту жительства. При наличии показаний для проведения кохлеарной имплантации в дальнейшем региональным минздравом будет выдано направление в одно из федеральных государственных бюджетных учреждений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:23 0
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