Сахалинским военным для получения «гражданской» пенсии придется отработать 8 лет

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К 2024 году этот срок увеличится до 15 лет

В 2017 году военным пенсионерам, проживающим на Сахалине и Курилах, потребуется 8 лет страхового стажа для получения «гражданской» пенсии.

С середины 2008 года Пенсионному фонду предоставлено право на назначение страховой пенсии тем пенсионерам силовых ведомств, у кого есть на это основания. К ним относятся семь категорий бывших военнослужащих - сотрудников Минобороны, УВД, ФСБ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы наркоконтроля, таможенных органов и прокуратуры.

С 2015 года действует новый порядок формирования и назначения страховой пенсии. Так, необходимый страховой стаж работы увеличивается: с 8 лет в 2017 году до 15 лет в 2024 и последующих годах. Кроме этого, введена бальная система оценки пенсионных прав. Минимальное количество баллов, необходимых для назначения страховой пенсии, в 2017 году составит 11,4. Ежегодно эта величина повышается на 2,4 до достижения 30 в 2025 году.

Эти изменения касаются как гражданских пенсионеров, так и военных, имеющих право на получение второй, «гражданской», пенсии.

Для назначения второй пенсии военным пенсионерам, кроме вышеперечисленны х условий, необходимо одновременное выполнение следующих требований:

регистрация в системе обязательного пенсионного страхования. Делается это для того, чтобы страховые взносы во время работы военного пенсионера на гражданских специальностях учитывались при назначении второй пенсии;

достижение общеустановленно го пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет - для женщин;

го пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет - для женщин; назначение пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.

Размер страховой пенсии по старости военным пенсионерам определяется без учета фиксированной выплаты.

Для назначения страховой пенсии по старости военному пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту проживания с заявлением, паспортом, и страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования. Кроме того, необходима справка из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение по линии силового ведомства, в которой содержится информация о дате назначения пенсии, периодах службы, работы и иной деятельности, учтенных при назначении пенсии за выслугу лет. Также необходимо документально подтвердить стаж работы «на гражданке».

При исчислении страхового стажа, требуемого для назначения страховой пенсии по старости гражданам, получающим пенсию по линии силовых структур, как и ранее в страховой "гражданский" стаж не будут засчитываться все периоды, которые были засчитаны в выслугу лет, в том числе не влияющие на размеры указанных пенсий за выслугу лет, сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.