Сахалинские спасатели научились спускать лавины, находясь на борту вертолета

20 января в пригороде Южно-Сахалинска прошла тренировка с применением мобильной противолавинной установки «Daisy Bell» на вертолете Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спаса тельного центра МЧС России.

В мероприятии были задействованы два экипажа вертолета Ми-8 и сотрудники снеголавинной станции Дальневосточной железной дороги, которые непосредственно работали с установкой «Daisy Bell». Во время тренировки экипажи вертолета, сменяя друг друга, взлетали со специально подготовленной площадки и летели в поле, где оператор установки производил направленные выстрелы в снежную толщу.

Установка «Daisy Bell» применяется на лавиноопасных участках, где существует угроза схода снежных лавин на автомобильные и железные дороги. Главными задачами экипажа вертолета является выход в заданную точку, которую укажет оператор установки и зависание на определенной высоте.

«Сама по себе установка очень эффективная. Однако, всё зависит от состояния снега. Перед применением любых способов принудительного спуска лавин нужно обследовать состояние снега. Чем снег неустойчивее на склоне, тем эффективнее любой способ, включая и работу с «Daisy Bell». Последний раз мы её применяли в январе 2015 года после циклона. Сегодня нам важно отработать ещё раз взаимодействие между пилотами и операторами установки. При работах вертолёт должен зависнуть на высоте три – пять метров над склоном. На Сахалине много дорог идут вдоль моря, где часто дует сильный ветер. Поэтому успешность применения «Daisy Bell» напрямую зависит от мастерства пилота и согласованности действий между ним и оператором», - рассказал перед тренировкой начальник снеголавинной станции Дальневосточной железной дороги Сергей Чеботарёв.

Экипажи вертолета и операторы успешно справились с задачей, подтвердив тем самым свою готовность к мероприятиям по принудительным спускам лавин с использованием мобильной противолавинной установки «Daisy Bell».

«Правительством Сахалинской области, Главным управлением, взаимодействующи ми структурами проведена вся необходимая работа по подготовке к лавиноопасному сезону. Муниципальные образования, управление автомобильных дорог, буровзрывные компании Сахалинской области, ряд других организаций, каждый на своём уровне принимает меры для обеспечения безопасности в лавиноопасный период. Созданная для координации действий межведомственная рабочая группа позволяет решать возникающие вопросы максимально эффективно.

Спуск лавин с применением «Daisy Bell» не единственный способ, который у нас используется. Принудительный спуск лавин возможен как способом, продемонстрирова нным сегодня, так и методом подрыва или ручной подрезки. Хочу отметить, что за последние пять лет на территории области построено около трёх тысяч снегоудерживающи х заборов в различных муниципальных образованиях.

Кроме того, проведено террасирование пяти тысяч километров лавиноопасных участков. Результатом работы по прошлому лавиноопасному сезону могут служить 43 принудительных спуска лавин в различных районах», - прокомментировал проводимую в Сахалинской области профилактическую работу заместитель начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Вячеслав Мурнаев.

После отработки действий по принудительному спуску лавин прошла совместная тренировка спасателей Сахалинского поисково-спасате льного отряда МЧС России им. В.А. Полякова экипажа вертолета Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского АСЦ МЧС России. Спасатели, включая два кинологических расчёта, отрабатывали спуск с Ми-8 на землю, однако полученные навыки спасатели и лётчики смогут применять и на водных объектах, например при спасении с оторванных льдин, или подъёме пострадавших с морских судов.

Кроме отработки спусков, спасателям необходимо было осуществить подъем условного пострадавшего на борт вертолета. Помимо этого спасатели отработают тренировочные спуски и в темное время суток. Одной из важных задач, решаемых на этой тренировке, станет отработка взаимодействия между экипажем вертолета и спасателями. Подобные тренировки проводятся в Сахалинской области регулярно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.