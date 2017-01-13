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Память рыбаков, погибших в Беринговом море, почтили невельчане

Память рыбаков, погибших в Беринговом море, почтили невельчане

Трагедия произошла в 1965 году

19 января у памятника погибшим рыбакам в Невельске состоялось мероприятие, посвященное 52-й годовщине со дня гибели в Бристольском заливе экипажей невельский промысловых судов «Севск», «Себеж», «Нахичевань» и приморского судна «Бокситогорск». В церемонии памяти приняли участие представители органов местного самоуправления, службы в городе Невельске, общественных формирований, православной церкви, работники рыбопромышленных предприятий и ветераны отрасли, преподаватели и курсанты Сахалинского морского колледжа, жители района. 

Обращаясь к присутствующим, мэр Невельского городского округа Владимир Пак отметил, что случившаяся более полувека назад трагедия коснулась не только семей, потерявших родных и близких, но и всех жителей портового города, отозвавшись в сердцах людей общей болью тяжелой  утраты. С тех пор дата 19 января стала для невельчан общим днём памяти, когда горожане вспоминают погибших в Беринговоморской экспедиции.

«Мы, невельчане, как никто другой, знаем, как трудна и опасна профессия рыбака. И с огромным уважением относимся к людям, посвятившим свою жизнь работе в море. В Невельске немало заслуженных рыбаков, ветеранов рыбной отрасли и целых рыбацких династий, которые своим трудом прославляли наш город. Сегодня эти славные традиции возрождаются. Искренне желаю всем рыбакам и тем, кто ждёт их на берегу, спокойного моря. Пусть в ваши семьи никогда не придёт беда», - сказал глава городского округа. 

Все, чья профессия так или иначе связана с морем, знают - морская стихия не прощает ошибок. Об этом еще раз напомнил руководитель Сахалинского морского колледжа Алексей Шабельник. Помимо профессиональных знаний, эту непреложную истину педагоги учебного заведения прививают своим воспитанникам – будущим морякам. 

Достойно продолжить лучшие трудовые традиции рыбопромышленной отрасли, заложенные заслуженными рыбаками Невельского района, от имени молодого поколения торжественно пообещал курсант Сахалинского морского колледжа Валентин Цветков. 

Заупокойную литию по погибшим в море отслужил настоятель Невельского православного Прихода Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Константин. Минутой молчания участники церемонии почтили память погибших промысловиков. В эти мгновения, под гудки пришвартованных в порту судов, на морские волны был опущен траурный венок. Завершилось мероприятие возложением цветов и венков к памятнику, сообщает пресс-служба администрации Невельска.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:51 +3
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Комментарии
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 11:00
Какие красивые военные моряки!
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+3
Jasper
Написано сегодня, в 12:54
BenZziНовая_радуга, эт не военные моряки, а курсанты морколледжа
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