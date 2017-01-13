Память рыбаков, погибших в Беринговом море, почтили невельчане

19 января у памятника погибшим рыбакам в Невельске состоялось мероприятие, посвященное 52-й годовщине со дня гибели в Бристольском заливе экипажей невельский промысловых судов «Севск», «Себеж», «Нахичевань» и приморского судна «Бокситогорск». В церемонии памяти приняли участие представители органов местного самоуправления, службы в городе Невельске, общественных формирований, православной церкви, работники рыбопромышленных предприятий и ветераны отрасли, преподаватели и курсанты Сахалинского морского колледжа, жители района.

Обращаясь к присутствующим, мэр Невельского городского округа Владимир Пак отметил, что случившаяся более полувека назад трагедия коснулась не только семей, потерявших родных и близких, но и всех жителей портового города, отозвавшись в сердцах людей общей болью тяжелой утраты. С тех пор дата 19 января стала для невельчан общим днём памяти, когда горожане вспоминают погибших в Беринговоморской экспедиции.

«Мы, невельчане, как никто другой, знаем, как трудна и опасна профессия рыбака. И с огромным уважением относимся к людям, посвятившим свою жизнь работе в море. В Невельске немало заслуженных рыбаков, ветеранов рыбной отрасли и целых рыбацких династий, которые своим трудом прославляли наш город. Сегодня эти славные традиции возрождаются. Искренне желаю всем рыбакам и тем, кто ждёт их на берегу, спокойного моря. Пусть в ваши семьи никогда не придёт беда», - сказал глава городского округа.

Все, чья профессия так или иначе связана с морем, знают - морская стихия не прощает ошибок. Об этом еще раз напомнил руководитель Сахалинского морского колледжа Алексей Шабельник. Помимо профессиональных знаний, эту непреложную истину педагоги учебного заведения прививают своим воспитанникам – будущим морякам.

Достойно продолжить лучшие трудовые традиции рыбопромышленной отрасли, заложенные заслуженными рыбаками Невельского района, от имени молодого поколения торжественно пообещал курсант Сахалинского морского колледжа Валентин Цветков.

Заупокойную литию по погибшим в море отслужил настоятель Невельского православного Прихода Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Константин. Минутой молчания участники церемонии почтили память погибших промысловиков. В эти мгновения, под гудки пришвартованных в порту судов, на морские волны был опущен траурный венок. Завершилось мероприятие возложением цветов и венков к памятнику, сообщает пресс-служба администрации Невельска.