Десяток елок незаконно срубили сахалинцы перед Новым годом

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Работники лесного хозяйства Сахалинской области в преддверии новогодних праздников особенно тщательно охраняли молодые хвойные деревья. Приоритетным направлением стало пресечение незаконной вырубки деревьев со стороны граждан и предприятий.

Оперативная работа и дежурства, проводились совместно с УМВД и его районными подразделениями. В общей сложности, во всех лесничествах области, было задействовано 44 мобильные группы. Осуществлено патрулирование по 132 маршрутам, организовано дежурство на 9 постах.

Всего в предновогодний период 2016 года проведено 288 рейдов. В результате выявлено 10 незаконных рубок «новогодних елей». Общий ущерб, причиненный лесному фонду, составил 86,5 тыс. руб.

В отношении нарушителей возбуждено пять дел об административных правонарушениях, предъявлены претензии на оплату ущерба на общую сумму 6,2 тыс. руб. Предъявленный ущерб возмещен.

Материалы по пяти случаям незаконной рубки деревьев, имеющим признаки уголовного наказания с общим ущербом 80,5 тыс. руб, направлены в следственные органы. В результате возбуждено три уголовных дела, по двум материалам проводятся проверки, сообщает пресс-служба министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.