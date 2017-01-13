Более 12 тысяч преступлений произошли в Сахалинской области за год
Это на 8,7% больше чем в 2015 году
Региональные власти оказывают большую помощь правоохранительн
В 2016 году общее число зарегистрированн
Большое значение в борьбе с преступностью имеет сотрудничество областных властей и правоохранительн
В аэропорту Южно-Сахалинска установлено оборудование для распознавания лиц. Оно позволит выявлять граждан, находящихся в региональном и федеральном розыске, а также повысить эффективность защиты людей от совершения террористических актов. В прошедшем году продолжилась работа по развитию системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. К имеющимся 30 комплексам добавились еще 11, семь в Южно-Сахалинске и четыре в Корсакове. Для УМВД России по Сахалинской области приобретены три патрульных мотоцикла.
В наступившем году региональные власти продолжат сотрудничество с правоохранительн
- Внедрение современных технических средств – мера необходимая, и очень важно, чтобы она приносила реальные результаты, - сказал губернатор. - К сожалению, пока еще продолжается рост количества преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах. Считаю, что необходимо провести всесторонний анализ ситуации и совместно выработать меры, которые позволят повысить результативность деятельности по обеспечению общественной безопасности.
Также областные власти уделяют большое внимание вопросам безопасности на дорогах. В прошлом году в Тымовском районе сразу три села - Зональное, Кировское и Красная Тымь - соединила асфальтовая дорога. Твердое покрытие теперь связывает областной центр и Невельск. Дорожные работы активно шли во всех муниципальных образованиях, в том числе на Курильских островах. Причем особое внимание при строительстве и капитальном ремонте уделялось обустройству тротуаров, освещения, автобусных остановок и других объектов. Чтобы автомобилисты могли вызвать службу техподдержки, скорую помощь, сообщить о преступлении при участии операторов сотовой связи разработан проект, цель которого обеспечить все основные дороги области сотовой связью.
К концу 2017 года планируется ввести в эксплуатацию 14 объектов первой очереди в южной части Сахалина, которые закроют пробелы на участках трасс: Невельск - Южно-Сахалинск, Холмск - Южно-Сахалинск - Корсаков, Южно-Сахалинск - Макаров. Сейчас идет проектирование. По мнению губернатора, эти и другие действия в целом позволят укрепить безопасность в области, положительно скажутся на повышении качества жизни сахалинцев и курильчан, будут способствовать росту деловой активности.
- Сегодня в области идет реализация крупных инвестиционных проектов, созданы две территории опережающего развития – «Южная» и «Горный воздух», - сказал Олег Кожемяко. - Бизнес, в том числе и зарубежный, регулярно обращается к нам с различными инициативами. И, безусловно, наша задача - создать максимально комфортные условия для инвесторов, для развития малого и среднего бизнеса. Это касается не только областных властей, но и правоохранительн