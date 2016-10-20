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Вулкан Эбеко успокоился впервые с октября прошлого года
kscnet.ru

Вулкан Эбеко успокоился впервые с октября прошлого года

Сейчас угрозы безопасности населению Парамушира нет

Вечером 18 января вулкан Эбеко на Парамушире получил зеленый авиационный цветовой код. Это значит, что вулкан находится в нормальном состоянии, извержений не ожидается. 

Сейчас угрозы безопасности населению нет. Хотя вулкан в активном состоянии и может представлять опасность для Северо-Курильска (7 км от вулкана), поселка Озерновский (90 км) и Петропавловска-Камчатского (315 км).

Последний крупный выброс пепла и газа на Эбеко был отмечен 10 января. Специалисты ГО и ЧС администрации Северо-Курильского района сообщили, что вулкан длительное время находился в активном состоянии, и небольшие выбросы пара и газа происходили постоянно. 

Напомним, в последний раз вулкан Эбеко проснулся в октябре 2016 года.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 10:47 +2
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Сахалинская областьПарамуширвулкан Эбеко
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