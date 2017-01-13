В Южно-Сахалинске вновь откроются сельскохозяйственные ярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки за магазином «Техник» по ул. Ленина возобновляют свою работу, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Как и прежде, они будут функционировать по пятницам с 10.00 до 18.00 и по субботам с 9.00 до 15.00. Первые в этом году ярмарки пройдут 20 и 21 января. Жители и гости областного центра смогут приобрести мясную, колбасную, рыбную и другую продукцию по доступным ценам напрямую от производителя.

Предприниматели, желающие принять участие в ярмарках, могут обращаться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска по адресу: пр. Победы, 62а, каб. 5 (2-й этаж), или по телефону 300-738 (доб. 2, 4).