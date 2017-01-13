Южно-сахалинской школьнице, проживающей без родителей, подарили вещи
Фонд «Родные Острова» продолжает помогать семьям, оказавшимся в социально-опасном положении
На заседании общественного муниципального совета по работе с семьями, оказавшимися в социально опасном положении, был рассмотрен вопрос об оказании помощи несовершеннолетн
Николь – старшеклассница. Хорошо учится в школе, занимается танцами. Мечтает стать парикмахером. Нуждалась в одежде.
Помощь девочке казала целая команда помощников. МБУ «Центр молодежных инициатив», в рамках работы фримаркета, подобрали для Николь одежду для школы.
Команда фонда «Родные Острова» взяла на себя покупку теплых зимних вещей. Приобрели теплую кофту, штаны, шапку, перчатки, шарф и обувь по сезону. Понимая, что девочка уже старшеклассница, выбор всего необходимого доверили ей.
А для школы закупили канцтовары – тетради, ручки, пенал и др.
«Одно из направлений деятельности фонда - помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Очень важно не оставаться равнодушными. В 2016 году мы уже реализовали несколько благотворительны