Южно-сахалинской школьнице, проживающей без родителей, подарили вещи

На заседании общественного муниципального совета по работе с семьями, оказавшимися в социально опасном положении, был рассмотрен вопрос об оказании помощи несовершеннолетн ей Николь. Она проживает со своей 86-летней бабушкой, сообщает пресс-служба регионального фонда «Родные острова».

Николь – старшеклассница. Хорошо учится в школе, занимается танцами. Мечтает стать парикмахером. Нуждалась в одежде.

Помощь девочке казала целая команда помощников. МБУ «Центр молодежных инициатив», в рамках работы фримаркета, подобрали для Николь одежду для школы.

Команда фонда «Родные Острова» взяла на себя покупку теплых зимних вещей. Приобрели теплую кофту, штаны, шапку, перчатки, шарф и обувь по сезону. Понимая, что девочка уже старшеклассница, выбор всего необходимого доверили ей.

А для школы закупили канцтовары – тетради, ручки, пенал и др.

«Одно из направлений деятельности фонда - помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Очень важно не оставаться равнодушными. В 2016 году мы уже реализовали несколько благотворительны х проектов по поддержке таких семей. Эта работа продолжится в 2017 году», - отметил президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан.