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Южно-сахалинской школьнице, проживающей без родителей, подарили вещи

Южно-сахалинской школьнице, проживающей без родителей, подарили вещи

Фонд «Родные Острова» продолжает помогать семьям, оказавшимся в социально-опасном положении

На заседании общественного муниципального совета по работе с семьями, оказавшимися в социально опасном положении, был рассмотрен вопрос об оказании помощи несовершеннолетней Николь. Она проживает со своей 86-летней бабушкой, сообщает пресс-служба регионального фонда «Родные острова».

Николь – старшеклассница. Хорошо учится в школе, занимается танцами. Мечтает стать парикмахером. Нуждалась в одежде.

Помощь девочке казала целая команда помощников. МБУ «Центр молодежных инициатив», в рамках работы фримаркета, подобрали для Николь одежду для школы.

Команда фонда «Родные Острова» взяла на себя покупку теплых зимних вещей. Приобрели теплую кофту, штаны, шапку, перчатки, шарф и обувь по сезону. Понимая, что девочка уже старшеклассница, выбор всего необходимого доверили ей.

А для школы закупили канцтовары – тетради, ручки, пенал и др.

«Одно из направлений деятельности фонда - помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Очень важно не оставаться равнодушными. В 2016 году мы уже реализовали несколько благотворительных проектов по поддержке таких семей. Эта работа продолжится в 2017 году», - отметил президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:25 +9
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Комментарии
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 09:40
Eskobar99, ага, тоже заметил... ну у девушек есть такой прикол без причины носить на этом пальце колечки... не понимают еще...
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0
Nato4ka
Написано сегодня, в 10:02
Eskobar99, может это не обручальное кольцо вовсе. Просто по форме напоминает его.
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0
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 10:35
Eskobar99, может она уже замужем ))) а мы тут ее колечко обсуждаем
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0
Кристина
Написано сегодня, в 10:51
Eskobar99, может ей это кольцо от родителей как память осталось, а вы сразу все воспринимаете как вы этого хотите....
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0
ivanova25
Написано сегодня, в 11:28
Ну что за люди, девочка без родителей, ей помочь не кому, а Вы тут кольцо обсуждаете... Молодцы ребята, которые помогают такими деткам!!!!
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