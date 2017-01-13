У 612 детей на Сахалине выявили педикулез в минувшем году

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По данным официальной статистики за 2016 год в Сахалинской области зарегистрировано 785 случаев педикулеза, показатель пораженности был ниже уровня прошлого года на 25,4%.

Среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано 612 случаев заболеваний. В возрасте от 3 до 6 лет выявлено 67 случаев педикулеза, в том числе среди детей посещающие дошкольные учреждения 65 случаев. Среди школьников зарегистрирован 551 случай заразной кожной патологии.

Как рассказывают в региональном Роспотребнадзоре, педикулёз - болезнь социальная, связанная с соблюдением правил личной и общественной гигиены. Распространение паразитоза возможно при контакте с больным или через предметы личной гигиены: расчёски, щётки для волос, головные уборы. Заражение возможно в автобусе, магазине, бассейне, в раздевалке спортивной школы и т.д. Часто пострадавшие не обращаются за медицинской помощью, а назначают себе лечение сами. В результате очаг молниеносно разрастается.

"При обнаружении вшей в любой стадии развития (яйцо, личинка, взрослое насекомое) необходимо обратиться в специализированное лечебно-профилактические учреждение (кожно-венерологический диспансер), для назначения эффективного лечения. Современные средства позволяют без труда справиться с педикулезом. Дезинсекционные мероприятия проводят одновременно, уничтожая вшей непосредственно как на теле человека, так и его белье, одежде и других вещах и предметах", - говорят в сахалинском управлении Роспотребнадзора.