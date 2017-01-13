новости
новости
Регистрация
С гололедом в Бошняково борются угольным шлаком

С гололедом в Бошняково борются угольным шлаком

Углегорский городской прокурор провел личный прием жителей села

Углегорский городской прокурор провел личный прием граждан в Бошняково.

Как сообщают в областной прокуратуре, прокурору поступили обращения,  в  том числе, на ненадлежащее обслуживание жилищного фонда села. По заявлениям были проведены проверки, по результатам которых в действиях должностных лиц ООО «ЖКХ Бошняково»  выявлены нарушения жилищного законодательства (наличие на кровлях многоквартирных домов снежных навесов, сосулек, подтопленные и захламленные подвалы,  утечки (порывы) системы теплоснабжения). Кроме того, установлены факты ограничения холодного водоснабжения. Также установлено, что дороги в селе посыпали угольным шлаком.

Вскрыты нарушения законодательства об охране труда, в том числе, не выдача работникам предприятия зимней спецодежды.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес руководства ООО «ЖКХ Бошняково» внесено представление. В отношении руководства предприятия и юридического лица возбуждены административные производства.

По фактам неоднократного наличия задолженности по заработной плате перед сотрудниками организации, прокурором материалы проверки  направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 145.1 УК РФ.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:38 +2
Другие статьи по темам
Событие
прием граждан
Место
Углегорский район
Прочее
прокуратура
Популярное на ASTV
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца
Несовершеннолетний житель Смирных зарезал 18-летнего сахалинца
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты
Партию куриных полуфабрикатов признали опасной сахалинские специалисты

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Olga_23
Написано сегодня, в 10:47
"Также установлено, что дороги в селе посыпали угольным шлаком." - и все?

Зачем? Зачем такое название статьи?))))
Ответить
+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:11
В Холмске раньше дороги шлаком с ТЭЦ посыпали...весной такое адище начиналось
Ответить
0
Bokassa
Написано сегодня, в 13:52
marrozz, Галина Ивановна перелогиньтесь
Ответить
0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 13:57
Bokassa, это ты Генову имеешь ввиду?
Ответить
0
Bokassa
Написано сегодня, в 15:58
marrozz, ону самую)
Ответить
0
Bokassa
Написано сегодня, в 13:51
ну пусть синяя форма не только выявляет но и устраняет самостоятельно ручками, а то толку от таких Кэпов то?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Вулкан Эбеко успокоился впервые с октября прошлого года
Вулкан Эбеко успокоился впервые с октября прошлого года
Мужчинам хотят дать привилегии при поступлении в педагогические вузы
Мужчинам хотят дать привилегии при поступлении в педагогические вузы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru