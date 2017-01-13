С гололедом в Бошняково борются угольным шлаком

Углегорский городской прокурор провел личный прием граждан в Бошняково.

Как сообщают в областной прокуратуре, прокурору поступили обращения, в том числе, на ненадлежащее обслуживание жилищного фонда села. По заявлениям были проведены проверки, по результатам которых в действиях должностных лиц ООО «ЖКХ Бошняково» выявлены нарушения жилищного законодательства (наличие на кровлях многоквартирных домов снежных навесов, сосулек, подтопленные и захламленные подвалы, утечки (порывы) системы теплоснабжения). Кроме того, установлены факты ограничения холодного водоснабжения. Также установлено, что дороги в селе посыпали угольным шлаком.

Вскрыты нарушения законодательства об охране труда, в том числе, не выдача работникам предприятия зимней спецодежды.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес руководства ООО «ЖКХ Бошняково» внесено представление. В отношении руководства предприятия и юридического лица возбуждены административные производства.

По фактам неоднократного наличия задолженности по заработной плате перед сотрудниками организации, прокурором материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 145.1 УК РФ.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.