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Молодые единороссы будут ходить по сахалинским вузам с термометрами
errant.ru

Молодые единороссы будут ходить по сахалинским вузам с термометрами

Они проводят рейды по мониторингу температурного режима в помещениях

Сахалинские молодогвардейцы провели рейд по мониторингу температурного режима в Техническом нефтегазовом институте Сахалинского государственного университета. Институт, в котором обучается в настоящий момент более 1700 человек, занимает два корпуса – по ул. Пограничной, 2 и 42.

По словам директора института Вячеслава Мелкого, институт открыт в 2012 году, здание новое, просторное, комфортное и соответствует всем санитарным нормам.

Как сообщают в региональном отделении "Единой России", замеры были проведены в аудиториях и учебных классах, температура составила не ниже 25 градусов. Также мониторинг теплового режима был осуществлен в общежитиях Сахалинского государственного университета, нарушений не обнаружено.

- Подобные рейды по инициативе «Молодой Гвардии» проводятся по учебным заведениям профессионального образования России в связи с жалобами студентов некоторых вузов на холод, но у нас такой проблемы нет, - прокомментировал заместитель руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Максим Сулаков. - Напомню, студенты, у которых есть жалобы на проблемы с отоплением в помещениях учебных заведений или в общежитии, могут обратиться (в том числе и анонимно) на горячую линию 8-800-301-66-06 или написать на электронную почту prava-studentov@inbox.ru.

- «Молодая Гвардия» в данном случае выступает как гарант защиты прав студентов. Данная работа ведется в рамках проекта «СтудФонд» и будет продолжена в течение всего года, - отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии»  Николай Литус.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:50 0
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Комментарии
Bokassa
Написано вчера, в 17:02
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+3
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 18:27
Bokassa, это который про ректальные термометры?)))
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+1
Забанен администрацией
Написано вчера, в 17:10
Привыкай к коррупции с молоду!
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+5
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