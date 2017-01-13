Боевые перехватчики прикроют небо Сахалина, Приморья и Хабаровска от авиации и ракет противника

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Минобороны России развернет в районе Владивостока полк дальних сверхтяжелых и скоростных перехватчиков МиГ-31. «Тридцать первые», которые за свои внушительные габариты получили прозвище «боевые воздушные корабли», прикроют Приморье, район Хабаровска и Сахалин — от авиации, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет противника. По мнению экспертов, МиГ-31 — это сугубо оборонительное оружие, призванное усилить воздушную защиту Дальнего Востока.

Как рассказали «Известиям» несколько информированных источников в военном ведомстве и авиастроительной отрасли, решение о формировании полка уже принято. Правда, пока не определен аэродром его базирования. Одно из возможных мест — аэродром Соколовка, расположенный недалеко от села Чугуевка Приморского края. Правда, для перебазирования туда перехватчиков придется провести серьезный ремонт — авиабаза не эксплуатировалась семь лет, а также сформировать наземные подразделения для обслуживания авиатехники.

Недалеко от Соколовки, на аэродроме Центральная Угловая во Владивостоке базируется эскадрилья перехватчиков МиГ-31 22-го гвардейского истребительного полка (ИАП). Так как в настоящее время владивостокский полк активно перевооружается на новейшие Су-35С, именно его «тридцать первые» и станут основой нового ИАП.

Перехватчик МиГ-31 с большой дальностью полета — один из самых тяжелых и скоростных в мире самолетов-истребителей. При длине чуть более 22 м и весе 45 т (у Су-27 эти показатели составляют 18 м и 22 т), дальность полета перехватчика превышает 3 тыс. км, а скорость доходит до 3 тыс. км/ч. Машина способна перехватывать цели на высотах от нескольких десятков метров до 30 км. Благодаря уникальному радару и дальнобойным ракетам МиГ-31 поражает самолеты противника на расстоянии до 300 км.

В настоящее время в Воздушно-космических силах России всего два полка сверхтяжелых перехватчиков МиГ-31 (в красноярском Канске и Перми). Еще несколько отдельных эскадрилий входят в состав других ИАП. Одна эскадрилья «тридцать первых», на бортах которых нарисованы касатки, базируется на аэродроме Елизово на Камчатке.

До 2009 года в Соколовке базировался печально знаменитый 530 ИАП, вооруженный сначала перехватчиками МиГ-25, позже замененными на МиГ-31. Именно пилот этого полка старший лейтенант Виктор Беленко 6 сентября 1976 года угнал в Японию МиГ-25, бывший тогда сверхсекретной машиной.

— В ходе «реформы нового облика» полк был расформирован, на его основе была создана эскадрилья, вошедшая в состав авиагруппы во Владивостоке. Сейчас это 22-й гвардейский истребительный авиаполк, — рассказывает «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — В последние годы авиапромышленность России успешно реализует контракт на ремонт и модернизацию самолетов Миг-31 до уровня БМ. Поэтому новый полк будет оснащен достаточно современной техникой. «Тридцать первые» — это сугубо оборонительное оружие, призванное защищать территорию страны от воздушного противника.

Как отметил независимый военный эксперт, один из авторов книги «Новая армия России» Антон Лавров, «елизовская» эскадрилья и новый полк перехватчиков полностью закроют для самолетов, крылатых ракет и беспилотников противника границы России на Дальнем Востоке.

— МиГ-31 — это уникальный истребитель. Его создавали не для завоевания превосходства в воздухе, а для перехвата и защиты важных объектов страны от широкой номенклатуры целей. От крылатых ракет до самых скоростных сверхзвуковых целей, таких как стратегический американский самолет-разведчик SR-71 и сверхзвуковой бомбардировщик В-1В, — рассказывает «Известиям» Лавров. — МиГ-31 также использовались в качестве носителей противоспутниковых ракет. Поэтому эти перехватчики смогут адекватно противостоять авиационной группировке вероятного противника в Тихоокеанском регионе.