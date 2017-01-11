В почтовых отделениях Сахалинской области внедрят электронные очереди

Первая из них появится в областном центре

В Южно-Сахалинске в центральном отделении связи по ул. Ленина, 220 будет установлена первая система электронной очереди, сообщает пресс-служба организации.

Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовало в стране декабре прошлого года. Оборудование и программное обеспечение устанавливаемых полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируется приобрести партию такого же объема.

При выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.

В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей.

На Дальнем Востоке планируется установить порядка 40 систем электронной очереди. Первые аппараты будут установлены в отделениях почтовой связи Хабаровска и Владивостока, также в 2017 году внедрение данной системы начнется в Амурской области, Еврейской автономной области, Камчатском и Магаданском краях, на Сахалине и в Якутии.