Школьников Южно-Сахалинска приглашают принять участие в конкурсе хорового пения

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Муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 22 февраля пройдет во Дворце детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 13 февраля по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 20, кабинет № 33а. Дополнительную информацию можно получить по телефону 72-74-57 либо по электронному адресу: tereshenko-alena 07@mail.ru.

К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1-11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Организаторы мероприятия определили для выступающих две категории: «Академические хоры» и «Народное хоровое пение». Программа участников должна состоять не более чем из 4 разнохарактерных произведений по следующим номинациям:

народная песня, обработка народной песни, духовное произведение;

сочинение или аранжировка отечественного композитора-клас сика;

сика; произведение современного отечественного автора;

сочинение отечественного композитора патриотического содержания, написанное после 1950 года, желательно произведение о своей малой родине.

Члены жюри, в состав которого войдут музыканты, будут оценивать выступления участников по следующим критериям: создание художественного образа произведения; техника и мастерство исполнения, чувство ритма и дикция; чистота интонирования, выразительность музыкального исполнения; сценическая культура, костюм; соответствие репертуара возрасту и вокальным и хоровым данным исполнителей.

Коллективы-побед ители делегируются на региональный этап фестиваля, который 17-18 апреля 2017 года пройдет в Южно-Сахалинске.