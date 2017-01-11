новости
новости
Регистрация
Школьников Южно-Сахалинска приглашают принять участие в конкурсе хорового пения
shkolamuzikant.ru

Школьников Южно-Сахалинска приглашают принять участие в конкурсе хорового пения

Подать заявки необходимо до 13 февраля

Муниципальный этап всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 22 февраля пройдет во Дворце детского (юношеского) творчества в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 13 февраля по адресу: Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 20, кабинет № 33а. Дополнительную информацию можно получить по телефону 72-74-57 либо по электронному адресу: tereshenko-alena07@mail.ru.

К участию в фестивале приглашаются хоровые коллективы общеобразовательных учреждений областного центра (ученики 1-11-х классов в возрасте от 7 до 18 лет). Организаторы мероприятия определили для выступающих две категории: «Академические хоры» и «Народное хоровое пение». Программа участников должна состоять не более чем из 4 разнохарактерных произведений по следующим номинациям:

  • народная песня, обработка народной песни, духовное произведение;
  • сочинение или аранжировка отечественного композитора-классика;
  • произведение современного отечественного автора;
  • сочинение отечественного композитора патриотического содержания, написанное после 1950 года, желательно произведение о своей малой родине.

Члены жюри, в состав которого войдут музыканты, будут оценивать выступления участников по следующим критериям: создание художественного образа произведения; техника и мастерство исполнения, чувство ритма и дикция; чистота интонирования, выразительность музыкального исполнения; сценическая культура, костюм; соответствие репертуара возрасту и вокальным и хоровым данным исполнителей.

Коллективы-победители делегируются на региональный этап фестиваля, который 17-18 апреля 2017 года пройдет в Южно-Сахалинске.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:57 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
школьники"Поют дети России"конкурсхоровое пение
Популярное на ASTV
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
Глыба льда упала на ребенка в Холмске
Глыба льда упала на ребенка в Холмске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Сотрудник макаровского управления капитального строительства подозревается в халатности
Сотрудник макаровского управления капитального строительства подозревается в халатности
Строительство аэровокзала Южно-Сахалинска оценивается в 6,8 млрд руб
Строительство аэровокзала Южно-Сахалинска оценивается в 6,8 млрд руб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru