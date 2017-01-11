Юные хоккеисты из Южно-Сахалинска проиграли макаровской "Виктории"

На Сахалине прошли матчи 4-го тура областного Первенства по хоккею с шайбой среди юниоров 1997-2001 г.р. Бесспорно, центральной игрой тура стала встреча лидера турнира команды "Южный-41" и макаровской "Виктории", сообщает Сахалинская федерация хоккея.

Неожиданно для всех без исключения болельщиков "Южный-41", имеющий в своем активе сложные, но очень важные с турнирной точки зрения победы над крепким "Альтаиром" и "Авангардом", уже к началу второго периода "горели" с неприличными для лидера 0:5.

За минуту до финальной сирены лучший нападающий "Южного-41" Александр Савко сумел-таки пробить блестяще игравшего в воротах "Виктории" Савелия Ставского, но этот гол уже ничего не мог исправить – 3:6, первое поражение лидера в турнире и очень важная победа подопечных Дмитрия Чекина.

Очень важную победу в минувшие выходные одержал и троицкий "Авангард". Юные хоккеисты Анивского района в субботу не испытали проблем с дебютантами Юниорской лиги командой "Черемушки" (13:0), а в воскресенье преподнесли главную сенсацию дня, разгромив одного из фаворитов соревнований южносахалинский "Альтаир" – 9:1.

Таким образом, несмотря на проигрыш, команда "Южный-41" после четырех туров с шестью очками сохранила лидерство в турнирной таблице. Сразу у трех команд – "Авангарда", "Виктории" и "Альтаира" – по четыре очка, но у макаровчан и южносахалинцев игра в запасе.

В воскресенье 22 января на льду спорткомплекса "Арена Сити" состоится игра "Авангарда" и "Виктории". Начало в 12:15. Вечером, в 19:45 уже в ледовом дворце "Кристалл" встретятся "Альтаир" и "Черемушки".