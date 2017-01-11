Южносахалинцев приглашают на мастер-класс по каллиграфии

22 января в Сахалинской областной библиотеке пройдет мастер-класс по каллиграфии. Преподавателями выступят сотрудники Генерального консульств Японии в Южно-Сахалинске САТО Хироси и ТАМУРА Мари.

Максимальное количество участников мастер-класса - 18 человек. Начало в 14:00.

Вход для всех желающих свободный. Телефон для справок: 45-25-47, сообщает пресс-служба Генерального Консульства Японии в Южно-Сахалинске.