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Южносахалинцев приглашают на мастер-класс по каллиграфии

Южносахалинцев приглашают на мастер-класс по каллиграфии

Количество участников ограничено

22 января в Сахалинской областной библиотеке пройдет мастер-класс по каллиграфии. Преподавателями выступят сотрудники Генерального консульств Японии в Южно-Сахалинске САТО Хироси и ТАМУРА Мари.

Максимальное количество участников мастер-класса - 18 человек. Начало в 14:00.

Вход для всех желающих свободный. Телефон для справок: 45-25-47, сообщает пресс-служба Генерального Консульства Японии в Южно-Сахалинске.

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:19 +5
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Написано сегодня, в 10:27
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