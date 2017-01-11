При расчистке снега в Южно-Сахалинске эвакуированы брошенные автомобили

Основной проблемой при расчистке от снега остаются автомобили, брошенные на обочинах или вовсе на проезжей части. Против их владельцев принимаются жесткие меры, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Так, накануне были эвакуированы на спецплощадку три машины с улицы Ленина, стоящие с нарушением Правил дорожного движения. Сегодня вывезли бесхозный автомобиль с парковки у торгового центра на улице Есенина. Еще четыре стоящих там же на вечном приколе машины их владельцы обязаны убрать до вечера. Специалисты ДГХ вместе с инспекторами ГИБДД работают там, где из-за брошенного транспорта не удается расчистить проезжую часть и обочины. Бесхозные и разукомплектован ные машины вывозят на базу ГО и ЧС (ул. Деповская, 39).

Тем временем продолжается расчистка внутриквартальны х проездов. Примерно половина их будет сегодня прочищена повторно. Кое-где это придется делать уже в третий раз - не убранные вовремя автомобили не позволили вывезти снег оперативно. Администрация города призывает граждан следить за объявлениями о предстоящей уборке снега. Именно вовремя убранные машины позволят управляющим организациям справиться с последствиями стихии.

Кроме того, мэрия предупреждает владельцев предприятий всех форм собственности об обязанности расчищать прилегающие территории с обязательным вывозом снега на специальные полигоны. За нарушение этих требований Правил благоустройства предусмотрен штраф, который за первое нарушение составляет 50 тысяч рублей, а за повторное может достичь 300 тысяч. Проверка соблюдения исполнения закона коснется всех предприятий областного центра.