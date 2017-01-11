новости
новости
Регистрация
При расчистке снега в Южно-Сахалинске эвакуированы брошенные автомобили

При расчистке снега в Южно-Сахалинске эвакуированы брошенные автомобили

Также продолжается очистка внутриквартальных проездов

Основной проблемой при расчистке от снега остаются автомобили, брошенные на обочинах или вовсе на проезжей части. Против их владельцев принимаются жесткие меры, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Так, накануне были эвакуированы на спецплощадку три машины с улицы Ленина, стоящие с нарушением Правил дорожного движения. Сегодня вывезли бесхозный автомобиль с парковки у торгового центра на улице Есенина. Еще четыре стоящих там же на вечном приколе машины их владельцы обязаны убрать до вечера. Специалисты ДГХ вместе с инспекторами ГИБДД работают там, где из-за брошенного транспорта не удается расчистить проезжую часть и обочины. Бесхозные и разукомплектованные машины вывозят на базу ГО и ЧС (ул. Деповская, 39).

Тем временем продолжается расчистка внутриквартальных проездов. Примерно половина их будет сегодня прочищена повторно. Кое-где это придется делать уже в третий раз - не убранные вовремя автомобили не позволили вывезти снег оперативно. Администрация города призывает граждан следить за объявлениями о предстоящей уборке снега. Именно вовремя убранные машины позволят управляющим организациям справиться с последствиями стихии.

Кроме того, мэрия предупреждает владельцев предприятий всех форм собственности об обязанности расчищать прилегающие территории с обязательным вывозом снега на специальные полигоны. За нарушение этих требований Правил благоустройства предусмотрен штраф, который за первое нарушение составляет 50 тысяч рублей, а за повторное может достичь 300 тысяч. Проверка соблюдения исполнения закона коснется всех предприятий областного центра.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:07 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
снегочисткауборкаавтомобилиэвакуация
Популярное на ASTV
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Сахалинка нашла сумку с полумиллионом евро и вернула ее хозяину
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Южносахалинка покончила с собой на балконе многоквартирного дома
Глыба льда упала на ребенка в Холмске
Глыба льда упала на ребенка в Холмске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
Breaking_news Online
Написано вчера, в 17:40
Дайте номер, Куда можно звонить, чтобы нерадивого парковщика эвакуировали.
Ответить
0
yur
Написано вчера, в 17:55
Администрация города призывает граждан следить за объявлениями о предстоящей уборке снега. А ЖЭУ-9 не даёт объявлений об уборке, мотивирую тем,что дали сегодня технику и чистим, правда фигово. Снег сгребают на тротуар и на детскую площадку, а там искусственное покрытие. Вот весной там вся грязь и будет.
Ответить
0
Online
Apasov1980 Online
Написано сегодня, в 00:01
Правильно делают.Сколько можно говорить этим тупоголовым водителям, что во время расчистки снега надо убирать автомобили, чтобы не мешали расчистке.Они не убрали, так что пусть меняют на себя и платят штраф.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Завтра в школах Южно-Сахалинска начинаются уроки по горным лыжам
Завтра в школах Южно-Сахалинска начинаются уроки по горным лыжам
Ссора из-за похода в магазин переросла в убийство на Курилах
Ссора из-за похода в магазин переросла в убийство на Курилах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru