При расчистке снега в Южно-Сахалинске эвакуированы брошенные автомобили
Также продолжается очистка внутриквартальных проездов
Основной проблемой при расчистке от снега остаются автомобили, брошенные на обочинах или вовсе на проезжей части. Против их владельцев принимаются жесткие меры, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.
Так, накануне были эвакуированы на спецплощадку три машины с улицы Ленина, стоящие с нарушением Правил дорожного движения. Сегодня вывезли бесхозный автомобиль с парковки у торгового центра на улице Есенина. Еще четыре стоящих там же на вечном приколе машины их владельцы обязаны убрать до вечера. Специалисты ДГХ вместе с инспекторами ГИБДД работают там, где из-за брошенного транспорта не удается расчистить проезжую часть и обочины. Бесхозные и разукомплектован
Тем временем продолжается расчистка внутриквартальны
Кроме того, мэрия предупреждает владельцев предприятий всех форм собственности об обязанности расчищать прилегающие территории с обязательным вывозом снега на специальные полигоны. За нарушение этих требований Правил благоустройства предусмотрен штраф, который за первое нарушение составляет 50 тысяч рублей, а за повторное может достичь 300 тысяч. Проверка соблюдения исполнения закона коснется всех предприятий областного центра.