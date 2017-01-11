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Около 2,5 тысяч сахалинцев заболели на прошлой неделе
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Около 2,5 тысяч сахалинцев заболели на прошлой неделе

Больше половины простывших - дети

В период с 9 по 15 января в Сахалинской области зарегистрировано 2469 случаев острых респираторных вирусных инфекций, в том числе среди детей до 17 лет - 1709 человек (69,2%). Показатель заболеваемости составил 50,7 на 10 тысяч населения, что выше уровня эпидемического порога на 26,6% за счет превышения уровня заболеваемости среди детей от 0 до 2 лет (+35,6%). Ниже уровня эпидемического порога заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей в возрасте от 3 до 6 лет (-19,0% и 7-14 лет (-15,9%). Среди взрослого населения заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется на неэпидемическом уровне.

По муниципальным образованиям области превышение эпидпорогов отмечается на территориях Охинского (+63,0%), Томаринского (+91,6%), Тымовского (+228,9 %), Холмского (+49,4%), Южно-Курильского (+18,6%) районов. По Южно-Сахалинску показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом ниже уровня эпидемического порога на 7,1%.

По-прежнему, заболеваемость ОРВИ на территории Сахалинской области сформирована в основном за счет возбудителей не гриппозной группы (метапневмовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа и другие). Продолжается выделение от больных возбудителей сезонного гриппа A (H3N2).

По результатам еженедельного мониторинга посещаемости образовательных учреждений области и Южно-Сахалинска приостановление учебного процесса по гриппу и ОРВИ за прошедшую неделю не проводилось. Средняя численность учащихся, отсутствующих по причине заболевания ОРВИ, в Южно-Сахалинске составляет 4,2%. По дошкольным образовательным учреждениям удельный вес отсутствующих по болезни детей составляет 8,1%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:00 0
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