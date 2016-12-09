Минприроды отказало в изменении охранного режима заказника «Северный»

Минприроды России отказало Сахалинской области в ослаблении режима особой охраны регионального заказника «Северный». Соответствующее письмо в министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области направил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

Ранее в адрес минприроды России поступил на согласование проект постановления правительства Сахалинской области «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике регионального значения «Северный».

Проектом постановления предлагалось ослабить установленный режим особой охраны территории заказника «Северный».

В проекте Положения на территории заказника «Северный» выделяется две функциональные зоны – особо охраняемая и хозяйственная. Хозяйственная зона, согласно проекту, состоит из двух кластеров, в том числе полосы вдоль морского побережья шириной 50 м от линии максимального прилива до границы древесно-кустарниковой растительности. В данной зоне, помимо прочего, проектом Положения о заказнике разрешается размещение временных палаточных лагерей для проживания персонала рыболовецких предприятий, осуществляющих промышленное рыболовство на морских рыбопромысловых участках, прилегающих к территории заказника; движение транспортных средств и нахождение собак любых пород.

Кроме того, проектом Положения разрешается возведение временных построек для ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, в т.ч. добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Все эти виды деятельности запрещены действующим Положением о заказнике «Северный».

По словам замминистра, данные изменения режима особой охраны территории заказника в части создания хозяйственной зоны и разрешения хозяйственной деятельности, запрещенной действующим Положением о заказнике, противоречат нормам действующего законодательства.

«Минприроды России не считает возможным согласовать представленный проект постановления, так как его реализация противоречит режиму особой охраны заказника и приведет к негативному необратимому воздействию на его экосистемы», - подчеркнул Мурад Керимов.

Источник: пресс-служба Минприроды России