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Минприроды отказало в изменении охранного режима заказника «Северный»

Минприроды отказало в изменении охранного режима заказника «Северный»

Предлагаемые поправки противоречили действующему законодательству

Минприроды России отказало Сахалинской области в ослаблении режима особой охраны регионального заказника «Северный». Соответствующее письмо в министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области направил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

Ранее в адрес минприроды России поступил на согласование проект постановления правительства Сахалинской области «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике регионального значения «Северный».

Проектом постановления предлагалось ослабить установленный режим особой охраны территории заказника «Северный».

В проекте Положения на территории заказника «Северный» выделяется две функциональные зоны – особо охраняемая и хозяйственная. Хозяйственная зона, согласно проекту, состоит из двух кластеров, в том числе полосы вдоль морского побережья шириной 50 м от линии максимального прилива до границы древесно-кустарниковой растительности. В данной зоне, помимо прочего, проектом Положения о заказнике разрешается размещение временных палаточных лагерей для проживания персонала рыболовецких предприятий, осуществляющих промышленное рыболовство на морских рыбопромысловых участках, прилегающих к территории заказника; движение транспортных средств и нахождение собак любых пород.

Кроме того, проектом Положения разрешается возведение временных построек для ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, в т.ч. добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Все эти виды деятельности запрещены действующим Положением о заказнике «Северный».

По словам замминистра, данные изменения режима особой охраны территории заказника в части создания хозяйственной зоны и разрешения хозяйственной деятельности, запрещенной действующим Положением о заказнике, противоречат нормам действующего законодательства.

«Минприроды России не считает возможным согласовать представленный проект постановления, так как его реализация противоречит режиму особой охраны заказника и приведет к негативному необратимому воздействию на его экосистемы», - подчеркнул Мурад  Керимов. 

Источник: пресс-служба Минприроды России

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:37 +5
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:45
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 10:10
Вот это правильное решение...а то Кожемяко решил все пораздавать рыбакам.
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+3
Online
Hasen Online
Написано сегодня, в 10:48
ну и правильно! нечего там делать!
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+1
kholmchanin
Написано сегодня, в 10:59
Есть, оказывается, в Минприроды РФ трезвые головы, не отдали
заказник на разграбление браконьерам! Мож, и наши мнения
в этом как-то подсобили...
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:16
kholmchanin, очень радует такое решение!
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:18
Неравнодушные сахалинцы и "Эковахта Сахалина" привлекли внимание к проблеме и боролись до последнего. И победили! Какие ж они иностранные агенты, если защищают малую родину от рвачей и разграбления?
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+3
Ptijka1
Написано сегодня, в 13:37
Хоть одна приятная новость.Выстоять бы им с этой позицией до победного. Ведь те кто желает добраться до заповедника, не оставят эту затею.Очень уж лакомый кусочек.
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