Места для рыбалки обустроят в Корсаковском районе

Вопросы обустройства мест отдыха для рыбалки обсудили в Корсаковском районе. Выездное рабочее совещание в администрации муниципалитета провел заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров.

Места отдыха для сахалинцев и гостей острова планируется обустроить на территориях двух памятников природы – «Лагуна Буссе» и «Озеро Тунайча», а также на территории озера Изменчивое в Охотском районе. По замыслу правительства Сахалинской области здесь будут определены места для рыбной ловли и отдыха для всех жителей острова, а также выездной рыбалки для гостей острова при взаимодействии с представителями бизнеса. Кроме того, здесь планируется обустроить места сбора мусора и стоянок для автотранспорта.

В ближайшее время администрация Корсаковского района совместно с уполномоченными органами должна провести зонирование этих территорий и определить участки в рамках «Развития рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий и земель лесного фонда Корсаковского городского округа».

Источник: администрация Корсаковского района