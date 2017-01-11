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Места для рыбалки обустроят в Корсаковском районе

Места для рыбалки обустроят в Корсаковском районе

Также планируется выделить места для сбора мусора и стоянок автотранспорта

Вопросы обустройства мест отдыха для рыбалки обсудили в Корсаковском районе. Выездное рабочее совещание в администрации муниципалитета провел заместитель председателя правительства Сахалинской области Игорь Быстров.

Места отдыха для сахалинцев и гостей острова планируется обустроить на территориях двух памятников природы – «Лагуна Буссе» и «Озеро Тунайча», а также на территории озера Изменчивое в Охотском районе. По замыслу правительства Сахалинской области здесь будут определены места для рыбной ловли и отдыха для всех жителей острова, а также выездной рыбалки для гостей острова при взаимодействии с представителями бизнеса. Кроме того, здесь планируется обустроить места сбора мусора и стоянок для автотранспорта.

В ближайшее время администрация Корсаковского района совместно с уполномоченными органами должна провести зонирование этих территорий и определить участки в рамках «Развития рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий и земель лесного фонда Корсаковского городского округа».

Источник: администрация Корсаковского района

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:17 +2
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Комментарии
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Hasen Online
Написано сегодня, в 09:27
браконьерству - бой???
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TROL Online
Написано сегодня, в 09:38
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