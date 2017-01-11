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Дрейфующий лед обнаружен в заливе Мордвинова

Дрейфующий лед обнаружен в заливе Мордвинова

Выходить на него опасно

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 18 января в заливе Мордвинова на участке побережья от села Лесное до мыса Свободный (МО «Корсаковский ГО») располагается дрейфующий лед.

Выходить на лед крайне опасно. ГУ МЧС России по Сахалиснкой области призывает не подвергать свои жизнь и здоровье неоправданному риску.  

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

  • оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;
  • оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;
  • телефон доверия МЧС 72-99-99

 Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:01 0
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Написано сегодня, в 16:20
щаааас, народ увидит слово "лёд", и начнется )))
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