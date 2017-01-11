Более 300 свадеб сыграли корсаковцы в 2016 году

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В 2016 году в Корсакове зарегистрирована 361 свадьба – на 15 % больше, чем в 2015 году. Такие данные озвучили работники районного отдела ЗАГС, подводя итоги прошедшего года. Самым активным возрастом вступления в брак среди мужчин и женщин является возраст от 25 до 34 лет.

Чем больше увеличивается количество свадеб, тем больше рождается малышей. За отчетный период отделом ЗАГС Корсаковского района произведена государственная регистрация рождения 516 малышей – 248 мальчиков и 268 девочек, в их числе три двойни.

Изменения, как выяснилось, происходят не только в цифрах, но и во вкусах горожан. Многим младенцам родители присвоили популярные имена: Дмитрий, Максим, Артём, Иван, Михаил. Вернулась былая популярность и к женским именам: Анна, Полина, Екатерина, Арина, Дарья, Мария, София. Но были и исключения. Некоторых новорожденных родители назвали редкими именами. Например, мальчиков: Фаридун, Тихон, Ратмир, Станислав, Святослав, Давид, Елисей, Даниэль, Игнат, Платон. Девочек: Николь, Самира, Ольга, Дия, Каролина, Марьям, Ярослава, Юлиана.

Количество разводов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 15 и составило 243, сообщает пресс-служба администрации Корсакова.