Южносахалинцев приглашают в поход на гору Московскую

Южносахалинцев зовут прогуляться на гору Московскую. Восхождение в рамках проекта «Походы доступны всем» намечено на 29 января и посвящено Дню студента. Центр молодежных инициатив и СРОО «Адреналин» приглашают присоединиться к восхождению всех любителей активного отдыха, сообщает пресс-центр МБУ ЦМИ.

Гора Московская имеет две вершины, южную и северную. Туристы отправятся как раз на южную вершину, высота которой составляет 570 м. Эта гора примечательна тем, что до второй половины 1980 годов там стояли локаторы, поэтому гору ещё называют «Локаторной» и «Куполами». Сейчас от них сохранился фундамент кольцеобразной формы.

Организаторы отмечают, что маршрут выбран не сложный. Это сделано для того, чтобы любой желающий не зависимо от возраста и физической подготовки смог добраться до вершины.

Для восхождения лучше выбрать одежду, соответствующую погодным условиям, устойчивую обувь, шапку, перчатки, а также взять с собой еду на день, воду или термос с чаем. По желанию любители активного отдыха могут взять с собой лыжи или сноуборд.

Сбор участников на остановке «Земляничные холмы» начнется в 9:30. На 10:00 запланирован выход на маршрут.

К восхождению не допускаются туристы младше 18 лет без сопровождения взрослых, лица в состоянии алкогольного опьянения. Запрещено брать с собой в поход собак.

Узнать дополнительную информацию можно в официальном сообществе мероприятия: https://vk.com/e vent137435751 или по телефонам 8914-746-12-68 (Нина), 8924-882-49-82 (Евгения).