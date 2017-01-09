новости
новости
Регистрация
На Крещение углегорцев к купели доставят на автобусе
vlad.mk.ru

На Крещение углегорцев к купели доставят на автобусе

Воду освятят на реке Надеждинке

19 января в рамках празднования Крещения Господня в селе Надеждино жители Углегорского района смогут совершить традиционное погружение в купель. После ночной службы в храме 19 января в 04:00 протоиерей Анатолий, настоятель прихода Рождества Иоанна Предтечи Углегорска, проведёт водоосвящение на реке Надеждинке. Об этом сообщают "Углегорские новости".

Автобусный рейс для желающих отправиться в Надеждино будет организован 19 января в 03:00 от прихода Рождества Иоанна Предтечи. Обратное отправление — в 06:00. Также в течение всего четверга желающие могут погрузиться в купель, рассказали редакции организаторы.

сегодня, в 14:34 0
Другие статьи по темам
Событие
Крещение
Место
Углегорск
Популярное на ASTV
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде
Сразу несколько аварий произошли в Южно-Сахалинске и пригороде
Взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске
Взрослый и ребенок пострадали при столкновении внедорожника и седана в Южно-Сахалинске
Сильный снег и ветер ожидаются в четырёх районах Сахалинской области
Сильный снег и ветер ожидаются в четырёх районах Сахалинской области
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов
Сахалинская семья, выйдя выгулять собаку, застряла в сугробе на 20 часов

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Hana
Написано сегодня, в 15:53
А обратно?!
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Актеры сахалинского театра кукол готовят мюзикл «Сердце матери»
Актеры сахалинского театра кукол готовят мюзикл «Сердце матери»
Южносахалинцев приглашают в поход на гору Московскую
Южносахалинцев приглашают в поход на гору Московскую
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru