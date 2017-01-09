На Крещение углегорцев к купели доставят на автобусе

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19 января в рамках празднования Крещения Господня в селе Надеждино жители Углегорского района смогут совершить традиционное погружение в купель. После ночной службы в храме 19 января в 04:00 протоиерей Анатолий, настоятель прихода Рождества Иоанна Предтечи Углегорска, проведёт водоосвящение на реке Надеждинке. Об этом сообщают "Углегорские новости".

Автобусный рейс для желающих отправиться в Надеждино будет организован 19 января в 03:00 от прихода Рождества Иоанна Предтечи. Обратное отправление — в 06:00. Также в течение всего четверга желающие могут погрузиться в купель, рассказали редакции организаторы.