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Более 30 тысяч кубометров снега вывезли из Южно-Сахалинска сегодня

Более 30 тысяч кубометров снега вывезли из Южно-Сахалинска сегодня

Мэр областного центра проинспектировал ход расчистки дворов

В Южно-Сахалинске активно идет работа по ликвидации последствий снежного циклона. Сегодняшней ночью мэр Сергей Надсадин проверил состояние дворов и лично пообщался с горожанами.

- Очень порадовал трактор, который еще днем приехал и быстро почистил снег, - рассказывает мэру один из жителей двора по улице Чехова. - Однако некоторые наши соседи не убрали свои автомобили, что затруднило работу техники.

Администрация Южно-Сахалинска настоятельно требует от горожан убирать личный транспорт на время расчистки с проезжей части и въездов во дворы. В противном случае эти автомобили будут эвакуированы.

Общаясь с мэром, жители двора отметили, что претензий к расчистке у них нет. Более того, некоторые горожане, не дожидаясь прихода снегоуборочной техники, самостоятельно разбросали снег у входов в подъезды. Сознательность людей, безусловно, плюс, подчеркивает Сергей Надсадин. Но это не снимает всей полноты ответственности с управляющих компаний. Мэр потребовал от департамента городского хозяйства новых подходов к оперативной уборке дворов.

- Мы сейчас проехали по дворам и увидели, что в некоторых местах снег можно убрать только малой техникой. Проработайте варианты взаимодействия с управляющими компаниями в этом направлении. Рассмотрите возможность предоставления в аренду такой техники либо субсидирования процентных ставок по кредитам на ее приобретение. Работайте с управляющими компаниями, готовьте предложения, - дает поручение Сергей Надсадин начальнику отдела мониторинга санитарного состояния Ивану Санжарову.

Тот в свою очередь отмечает, что зачастую управляющие компании недобросовестно исполняют свои обязанности. Позиция мэра однозначна - к их руководителям необходимо применять жесткие меры. Сейчас специалисты муниципалитета проверяют работу каждой управляющей компании. На тех, кто к расчистке относится халатно, составляются акты, которые впоследствии передаются в Государственную жилищную инспекцию. За серьезные нарушения, допущенные при уборке снега, коммунальщиков ждут крупные денежные штрафы: на должностных лиц - до 50 тысяч рублей, на юридических - до 300.

Отметим, что ход расчистки города сейчас находится на контроле оперативного штаба под председательством мэра Сергея Надсадина.

По состоянию на 14:00 16 января в городском округе работают свыше 150 единиц техники (сегодняшней ночью было более 200). На круглосуточные снежные полигоны уже вывезено свыше 30 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:06 0
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снегзимаметельснегоуборочная техникаСергей Надсадин
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Комментарии
AX9566
Написано сегодня, в 15:14
Проработайте варианты взаимодействия с управляющими компаниями в этом направлении. Рассмотрите возможность предоставления в аренду такой техники либо субсидирования процентных ставок по кредитам на ее приобретение. Работайте с управляющими компаниями, готовьте предложения.
- А раньше чем думали?
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+2
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 15:32
"Сегодняшней ночью мэр Сергей Надсадин проверил состояние дворов и лично пообщался с горожанами". Интересно с какой категорией граждан общался наш мэр НОЧЬЮ?!?!?! И вообще, какая-то интересная тенденция появилась у наших "правителей" работать даже ночью. "Не жалеешь ты себя, Юри Венедиктович, всё о народе думаешь..."
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+1
Hana
Написано сегодня, в 15:49
Когда во дворе много машин стоящих плотно,это тоже плюс,утром все уехали и снег с собой увезли.
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