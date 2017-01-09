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Аэропорт «Южно‐Сахалинск», несмотря на метель, работает в штатном режиме

Аэропорт «Южно‐Сахалинск», несмотря на метель, работает в штатном режиме

Проводится расчистка взлетно‐посадочной полосы и всех объектов аэродрома

По состоянию на 17.00 15 января 2017 года аэропорт «Южно?Сахалинск», несмотря на метель, работает в штатном режиме. В данный момент проводится расчистка взлетно?посадочной полосы и всех объектов аэродрома. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани областного центра, благодаря слаженным действиям руководства и сотрудников аэродромной службы аэропорта, взлетно?посадочная полоса находится в состоянии, пригодном для полетов и соответствует всем требованиям.

Циклон обрушился на Сахалин в ночь на 15 января. С 23 часов 14 января в аэропорту было задействовано 11 единиц техники для расчистки аэродрома и 2 единицы работали на парковках и привокзальной пощади. Днем 15 января для расчистки аэродрома от снега было задействовано 15–16 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщил начальник аэродромной службы Эдуард Орехов, взлетно?посадочная полоса аэропорта «Южно?Сахалинск» находится в состоянии, пригодном для выполнения полетов. «Днем 15 января произошло ухудшение погоды. За день мы дважды обработали взлетно?посадочную полосу жидким реагентом. В третий раз полоса будет обработана комбинированным способом — жидким и гранулированным реагентом. На данный момент коэффициент сцепления взлетно?посадочной полосы — 0,35, что позволяет принимать и отправлять воздушные суда. На протяжении всего циклона аэропорта »Южно?Сахалинск« не закрывался и работал в штатном режиме. Рейсы в аэропорту задержаны по решению авиакомпаний в связи с сильным боковым ветром и низкой видимостью.»

По состоянию на 17.00 сегодня из аэропорта «Южно?Сахалинск» вылетел самолет авиакомпании «Аэрофлот» по направлениюЮжно?Сахалинск-Москва. Остальные рейсы пока задержаны. По словам метеорологов, улучшение погоды на юге острова ожидается ближе к вечеру 15 января. Отслеживать информацию по вылету и прибытию самолетов можнопо телефону справочного бюро 788–390 и на онлайн?табло.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:15 0
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