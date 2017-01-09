Победителей конкурса "Золотое перо" наградили на Сахалине

Названы имена победителей ежегодного областного конкурса журналистских работ «Золотое перо Сахалина-2016». Торжественная церемония, по традиции приуроченная к Дню российской печати, который отмечается 13 января, состоялась в Южно-Сахалинске. В ней приняли участие номинанты, руководители средств массовой информации, представители издательского дела.

Региональный конкурс журналистских работ «Золотое перо Сахалина» проводится уже в девятый раз. В 2016 году на суд жюри были представлены 63 работы 48 авторов из 16 средств массовой информации.

Со словами приветствия к участникам конкурса обратился губернатор Олег Кожемяко. Он отметил, что островные средства массовой информации всегда широко освещают наиболее значимые темы в экономике и социальной сфере, поднимают острые проблемы, обращают на них внимание властей и общественности, благодаря чему успешно решаются многие актуальные вопросы.

- Для некоторых средств массовой информации Сахалинской области 2016 год был юбилейным, - сказал Олег Кожемяко. - В феврале исполнилось 100 лет с начала работы первой радиостанции на Сахалине. Отметили свое 70-летие и сразу несколько муниципальных газет. Это «Углегорские новости», «Долинская правда», «Звезда» (Поронайск), «Красное знамя» (Александровск-Сахалинский). 10 лет исполнилось островному филиалу ведущего печатного издания страны – «Российской газеты». 25-летие отпраздновал издательский дом «Губернские ведомости».

Губернатор отметил - у сахалинской прессы большая и интересная история. Например, первой массовой газете – «Советский Сахалин» - в наступившем году исполнится уже 92 года. Он отметил важный вклад этого издания в дело формирования человеческого капитала Сахалина и Курильских островов.

Сегодня многие региональные средства массовой информации осваивают новые формы работы, технологии. Государственная телерадиокомпания «Сахалин» первой в регионе начала вещание в самом высоком разрешении - HD-формате, отметил Олег Кожемяко. В итоге телевизионная картинка стала ярче и привлекательнее. Другой региональный телеканал - «ОТВ» - в 2016 году перешел к самостоятельному вещанию. Это позволило заполнить эфирное время программами собственного производства, еще шире освещать жизнь Сахалина и Курильских островов.

Губернатор поздравил островное медиасообщество с профессиональным праздником – Днем российской печати – и вручил награды победителям областного конкурса журналистских работ «Золотое перо Сахалина – 2016».

В номинации «Дебют года» победительницей стала Валерия Зинина, корреспондент ГТРК «Сахалин». Молодая журналистка ярко заявила о себе, освещая актуальные события в жизни островного региона.

Награды в номинации «Признание коллег» удостоен главный редактор газеты «Южно-Сахалинск сегодня» Сергей Тараканов. Он помог сделать первые шаги на профессиональном поприще многим островным журналистам.

Лучшим муниципальным средством массовой информации стала газета «Углегорские новости». Издание, отметили участники жюри, стремится следовать лучшим образцам отечественной журналистики, успешно осваивает Интернет-пространство.

В номинации «Лучшая телевизионная программа» отмечена работа Дарьи Трилицкой, корреспондента телекомпании АСТВ. Она представила на конкурс свой специальный репортаж о развитии малого предпринимательства на островах «Витражи».

Лучшим сюжетом телевизионной программы новостей признан материал о лжериэлторах Данила Паршукова, корреспондента ГТРК «Сахалин». Члены жюри отметили высокий профессиональный уровень его работы, которая вышла в эфир не только регионального, но и федерального канала.

В номинации «Проект года» на рассмотрение жюри были представлены 12 циклов материалов от семи средств массовой информации, печатных и электронных. Они посвящены темам экономики, краеведения, культуры, туризма и образования. Победителем признан авторский коллектив проекта «Маяки» ГТРК «Сахалин». Каждая из серий была посвящена одному из маяков на побережье островного региона. Многие из них находятся в труднодоступных местах, и жители области могут увидеть их только на экране телевизора.

Победу в номинации «Лучшая публикация» разделили между собой Татьяна Бехтенева, специальный корреспондент газеты «Губернские ведомости» (статья «Доступный и горячий»), и Николай Леонов, заместитель редактора газеты «Звезда» Поронайского района (статья «В списках не значился»).

Похожая ситуация сложилась при подведении итогов в номинации «Лучшая операторская работа». Здесь члены жюри также назвали двух победителей. Это Андрей Кон, оператор телекомпании АСТВ (видеоряд к фильму о якутских оленях, которые прибыли на север Сахалина), и Илья Великанов, оператор ГТРК «Сахалин» (видеоряд программы о маяке на мысе Анива).

Лучшим проектом об истории Сахалина и Курил признан фильм «Шумшу. Точка Второй Мировой войны» Евгения Конькова, корреспондента телекомпании ОТВ. Важно, что работа сахалинского журналиста завоевала признание и на федеральном уровне. Она вошла в пятерку лучших проектов историко-патриотической тематики в рамках Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация». Также по решению жюри специальной премией отмечен творческий коллектив информационного агентства «Sakh.com» за рубрику «Наша история». Этот проект представляет собой серию глубоких аналитических материалов, посвященных событиям прошлого островного региона - от древних времен до новейшей истории.

В номинации «Лучший материал о спорте» победительницей стала Ксения Симчугова, корреспондент газеты «Московский комсомолец». Симпатии жюри завоевала ее статья «Золотая пятерка».

Поощрительные премии присуждены: Анастасии Жуковой, начальнику службы радиовещания АСТВ, Светлане Коцубинской, корреспонденту информационного агентства «Сахалин-Курилы», коллективу редакции газеты «Сахалинский моряк», Виктории Гортовановой, корреспонденту ГТРК «Сахалин», Ирине Остапенко, корреспонденту радиовещания АСТВ.

Также в день профессионального праздника были отмечены заслуги людей, которые много отдали лет развитию журналистики и издательского дела. Благодарностью губернатора Сахалинской области отмечены: Татьяна Грасевич, мастер участка муниципального автономного учреждения «Издательский дом – редакция газеты «Углегорские новости», Виктор Суков, редактор общественно-политической газеты Смирныховского района «Новая жизнь», Эрнст Гильц, видеооператор телекомпании «Европа плюс Сахалин», Ирина Соловьева, менеджер по рекламе филиала «Редакции «Российской газеты». Почетные грамоты правительства Сахалинской области вручены Людмиле Капустинской, шеф-редактору тематических программ телевидения ГТРК «Сахалин», и Анне Алешиной, заместителю редактора по экономическим вопросам – главному бухгалтеру ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин».

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области