"Для пантов" - сотню пятнистых оленей из Приморья выпустили в загон в пригороде Южно-Сахалинска
Первыми из фургонов поскакали "девочки"
Как рассказал astv.ru начальник отдела животноводства сахалинского минсельзоха Илья Юрьев, чтобы привлечь внимание людей к сельскому хозяйству, необязательно строить мегафермы.
Отметим, что 102 пятнистых оленя обошлись сахалинскому предприятию в 45 тысяч рублей за штуку. Только закупка поголовья потребовала 4 миллиона 590 тысяч рублей.
Уссурийский пятнистый олень относится к парнокопытным млекопитающим надкласса четвероногих из семейства оленевых, подсемейства настоящих оленей, рода полорогих, подотряда жвачные, к типу хордовых. Занесен в Красную книгу, как один из исчезающих видов парнокопытных всего около 3000 голов.
Телосложение пятнистого оленя стройное, крепкое, легкое. Длина телосложения взрослых самцов пятнистых оленей 173 см-180 см, самок 162 см-174 см, высота у самцов в холке составляет 109 см-118 см, у самок 94 см-98 см, вес самцов 117 кг-131 кг, самок 73 кг-84 кг. Рога достигают длины 65 см-80 см. Распространен на северо-востоке Китайской республики на юге реки Хуанхэ, в Корее, на о.Тайвань, в РФ – Приморском крае.