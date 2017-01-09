"Для пантов" - сотню пятнистых оленей из Приморья выпустили в загон в пригороде Южно-Сахалинска

Сегодня, 14 января, в районе села Мицулевка 102 пятнистых оленя, доставленных из Приморья, выпустили в полувольную среду для последующего разведения. К специальному загону с парома Ванино - Холмск прибыли два фургона с оленями. Первыми выпускали "девочек".



Как рассказал Как рассказал astv.ru начальник отдела животноводства сахалинского минсельзоха Илья Юрьев, чтобы привлечь внимание людей к сельскому хозяйству, необязательно строить мегафермы.

"В планах предприятия, которое завезло к нам оленей, серьезно заняться производством пантов. Не имеет смысла ограничиваться агротуризмом, если есть опыт работы с животными. Развивать сельское хозяйство нужно не только традиционными для региона видами. Почему на Алтае олени это бизнес, а у нас этот сектор роста пустует? Учитывая объем заброшенных, закустаренных земель, где олени себя прекрасно чувствуют, мы можем рассчитывать на успех", - отметил Илья Юрьев.



По словам специалиста, первые шаги разводчиков на пути к результату это обкатка технологии содержания поголовья.



"Необходимо изучить, как олени будут себя вести в естественных условиях. Получить первый приплод, который вероятен примерно через год. Это сейчас наши первые задачи после карантина", - отметил Илья Юрьев.