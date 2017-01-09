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"Для пантов" - сотню пятнистых оленей из Приморья выпустили в загон в пригороде Южно-Сахалинска

"Для пантов" - сотню пятнистых оленей из Приморья выпустили в загон в пригороде Южно-Сахалинска

Первыми из фургонов поскакали "девочки"

Сегодня, 14 января, в районе села Мицулевка 102 пятнистых оленя, доставленных из Приморья, выпустили в полувольную среду для последующего разведения. К специальному загону с парома Ванино - Холмск прибыли два фургона с оленями. Первыми выпускали "девочек".

Как рассказал astv.ru начальник отдела животноводства сахалинского минсельзоха Илья Юрьев, чтобы привлечь внимание людей к сельскому хозяйству, необязательно строить мегафермы.
 

"В планах предприятия, которое завезло к нам оленей, серьезно заняться производством пантов. Не имеет смысла ограничиваться агротуризмом, если есть опыт работы с животными. Развивать сельское хозяйство нужно не только традиционными для региона видами. Почему на Алтае олени это бизнес, а у нас этот сектор роста пустует? Учитывая объем заброшенных, закустаренных земель, где олени себя прекрасно чувствуют, мы можем рассчитывать на успех", - отметил Илья Юрьев.
 
По словам специалиста, первые шаги разводчиков на пути к результату это обкатка технологии содержания поголовья.
 
"Необходимо изучить, как олени будут себя вести в естественных условиях. Получить первый приплод, который вероятен примерно через год. Это сейчас наши первые задачи после карантина", - отметил Илья Юрьев.

Отметим, что 102 пятнистых оленя обошлись сахалинскому предприятию в 45 тысяч рублей за штуку. Только закупка поголовья потребовала 4 миллиона 590 тысяч рублей.

Уссурийский пятнистый олень относится к парнокопытным млекопитающим надкласса четвероногих из семейства оленевых, подсемейства настоящих оленей, рода полорогих, подотряда жвачные, к типу хордовых. Занесен в Красную книгу, как один из исчезающих видов парнокопытных всего около 3000 голов.

Телосложение пятнистого оленя стройное, крепкое, легкое. Длина телосложения взрослых самцов пятнистых оленей 173 см-180 см, самок 162 см-174 см, высота у самцов в холке составляет 109 см-118 см, у самок 94 см-98 см, вес самцов 117 кг-131 кг, самок 73 кг-84 кг. Рога достигают длины 65 см-80 см. Распространен на северо-востоке Китайской республики на юге реки Хуанхэ, в Корее, на о.Тайвань, в РФ – Приморском крае.

 

Автор: Иван Федотов, сегодня, в 16:50 +2
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Люди
Илья Юрьев
Место
Анивский район
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Комментарии
Vladis
Написано сегодня, в 16:55
Ого , как скачут ! Красота !!!!
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+2
Vladis
Написано сегодня, в 16:58
Первыми выпускали " девочек " ... Улыбнуло
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:31
Vladis, Этика в производстве соблюдается
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+1
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:56
Здорово!
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0
KsuKsu
Написано сегодня, в 18:18
грация зашкаливает, по круче балета будет
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0
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