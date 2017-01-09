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C начала года южносахалинцы вызывали скорую помощь более 4 тыс. раз

C начала года южносахалинцы вызывали скорую помощь более 4 тыс. раз

Большую часть вызовов по статистике составляют сердечно-сосудистые заболевания, ОРВИ, бытовые травмы, дорожно-транспортные происшествия

C начала года южносахалинцы вызывали скорую помощь более 4 тысяч раз. Иногда на смену выходило до 17 бригад. Большую часть вызовов по статистике составляют сердечно-сосудистые заболевания, ОРВИ, бытовые травмы, дорожно-транспортные происшествия.

Как сообщают в областном министерстве здравоохранения, в 60%   случаев к больным были направлены бригады экстренного реагирования – скорой помощи. Часть вызовов обсуживалась специалистами неотложной медицинской помощи из городских поликлиник.

— В новогодние праздники количество вызовов порой увеличивается в два раза. Стоит напомнить, что существует два вида скорой помощи. Экстренная – это когда есть непосредственная угроза жизни пациенту. В этих случаях бригада должна оперативно прибыть к пациенту. Министерством здравоохранения РФ определен норматив доезда в таких случаях – 20 минут.  Сахалинская область – один из немногих регионов в стране, где этот показатель достигает 87,8 %, – отметил главный врач станции скорой медицинской помощи г.Южно-Сахалинска Евгений Печеник. — Вторая — это неотложная помощь. Вызывается при обострении хронических заболеваний, лёгких травмах, высокой температуре, других недомоганиях. В этих ситуациях диспетчеры нашей станции передают вызовы в кабинеты неотложной помощи при поликлиниках. Они функционируют только в рабочие дни. Поэтому новогодние праздники для нас всегда очень насыщенный период. Полторы тысячи вызовов из четырёх  — это неотложная помощь.

Разделение по всей стране произошло в 2012 году, это положительно повлияло на оперативность обслуживания экстренных вызовов. Для того, чтобы вызвать фельдшера неотложной помощи, необязательно набирать «03», можно позвонить в ближайшую поликлинику. Телефоны службы размещены на сайтах медицинских учреждений.

— Прямые звонки всё чаще поступают в наш кабинет «неотложки». И обращений очень много. На выезд всегда отправляюсь с сумкой, в которой есть набор необходимых медикаментов. Могу измерить давление, сделать кардиограмму. Оказываем первую помощь и направляем на дальнейшее лечение, – рассказала выездной фельдшер  южно-сахалинской поликлиники №2 Валентина Гонцовская. Ранее она более 30 лет отработала на станции «Скорой помощи».

— Фельдшер из поликлиники должен обслужить вызов за два часа с момента его поступления. Кроме этого, в самой поликлинике у нас работают два кабинета на приём таких пациентов. Есть ещё кабинет фельдшерско-сестринского ухода, где мы также оказываем доврачебную помощь, – сообщила  заведующая третьим терапевтическим отделением южно-сахалинской городской поликлиники № 2 Мила Тен.

Также специалистами службы скорой помощи подведены итоги работы за 2016 год. Более 70 тысяч раз обратились сахалинцы и курильчане  в  прошлом году за неотложной и экстренной помощью.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:55 +1
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 10:29
ОРВИ...ну конечно, орви! Что ж еще! Гриппом у нас не болеют, это там, в России, эпидемии, а Сахалин только орви болеет!
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+2
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 11:36
lvista, и цены у нас ниже, и гриппа нет, и рыба доступная...Один Хорошавин подкачал
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+1
lvista
Написано сегодня, в 12:21
Натали))), точняк! Шангри-ла
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+1
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