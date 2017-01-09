Запись детей в первые классы начинается в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске в субботу начинается запись детей в первые классы. Согласно графику, составленному министерством образования Сахалинской области, первой из южно-сахалинских школ прием документов в электронном виде на зачисление детей в первый класс проведет 14 января гимназия № 1.

Напомним, согласно новому порядку подать документы можно только в электронном виде несколькими способами: родители могут это сделать с домашнего компьютера или прийти в школу, где специально обученные операторы занесут все данные в систему и отправят заявления, а также проконсультируют и предоставят компьютер тем, кто захочет заполнить форму самостоятельно. При этом все заявления попадут в единую электронную очередь. Основным критерием ее формирования будет время регистрации документов на портале.

По информации департамента образования Южно-Сахалинска, на сегодняшний день гимназия № 1 полностью готова к началу приемной кампании. На первом этаже выделен кабинет, оборудованный компьютерами для родителей, которые захотят подать документы непосредственно в школе.

14 января регистрация заявлений на портале образовательных услуг Сахалинской области начнется в 9.00. Приемная комиссия гимназии в этот день будет работать с 9.00 до 17.00.

Перечень необходимых для регистрации документов и порядок приема в образовательное учреждение можно изучить на сайте мэрии, пошаговая инструкция по регистрации заявлений в электронной форме размещена на сайте департамента образования.

После регистрации заявлению будет присвоен уникальный номер, который необходимо зафиксировать. В дальнейшем он понадобится для отслеживания результатов приема в школу. Списки зачисленных детей согласно регламенту будут опубликованы через 7 рабочих дней после подачи заявления.

Следующими 16 января в приемную кампанию включатся школы № 9, 11, 16, 23, 31, начальная школа № 21 и далее по графику. Первый этап приема продлится до 30 июня. Узнать, какая школа закреплена за вашим адресом проживания, можно на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Образование и наука».

Второй этап записи детей в школу на свободные места начнется 1 июля. В департаменте образования отмечают, что к 1 сентября местами в учебных учреждениях будут обеспечены все дети, достигшие соответствующего возраста и проживающие на территории городского округа.

Подробную информацию можно получить в департаменте образования по телефону 72-23-42.