новости
новости
Регистрация
Запись детей в первые классы начинается в Южно-Сахалинске

Запись детей в первые классы начинается в Южно-Сахалинске

Первой из городских школ прием документов в электронном виде на зачисление детей проведет гимназия № 1

В Южно-Сахалинске в субботу начинается запись детей в первые классы. Согласно графику, составленному министерством образования Сахалинской области, первой из южно-сахалинских школ прием документов в электронном виде на зачисление детей в первый класс проведет 14 января гимназия № 1.

Напомним, согласно новому порядку подать документы можно только в электронном виде несколькими способами: родители могут это сделать с домашнего компьютера или прийти в школу, где специально обученные операторы занесут все данные в систему и отправят заявления, а также проконсультируют и предоставят компьютер тем, кто захочет заполнить форму самостоятельно. При этом все заявления попадут в единую электронную очередь. Основным критерием ее формирования будет время регистрации документов на портале.

По информации департамента образования Южно-Сахалинска, на сегодняшний день гимназия № 1 полностью готова к началу приемной кампании. На первом этаже выделен кабинет, оборудованный компьютерами для родителей, которые захотят подать документы непосредственно в школе.

14 января регистрация заявлений на портале образовательных услуг Сахалинской области начнется в 9.00. Приемная комиссия гимназии в этот день будет работать с 9.00 до 17.00.

Перечень необходимых для регистрации документов и порядок приема в образовательное учреждение можно изучить на сайте мэрии, пошаговая инструкция по регистрации заявлений в электронной форме размещена на сайте департамента образования.

После регистрации заявлению будет присвоен уникальный номер, который необходимо зафиксировать. В дальнейшем он понадобится для отслеживания результатов приема в школу. Списки зачисленных детей согласно регламенту будут опубликованы через 7 рабочих дней после подачи заявления.

 Следующими 16 января в приемную кампанию включатся школы № 9, 11, 16, 23, 31, начальная школа № 21 и далее по графику. Первый этап приема продлится до 30 июня. Узнать, какая школа закреплена за вашим адресом проживания, можно  на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Образование и наука».

Второй этап записи детей в школу на свободные места начнется 1 июля. В департаменте образования отмечают, что к 1 сентября местами в учебных учреждениях будут обеспечены все дети, достигшие соответствующего возраста и проживающие на территории городского округа.

Подробную информацию можно получить в департаменте образования по телефону 72-23-42.   

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:59 0
Другие статьи по темам
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
запись в первый класс
Популярное на ASTV
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе
Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район
Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новый светофор заработал на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске
Новый светофор заработал на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске
Поломанные лыжи с ботинками разного размера выдали ученикам школы в Луговом
Поломанные лыжи с ботинками разного размера выдали ученикам школы в Луговом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru