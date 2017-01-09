Сахалинские продукты одни из самых дешевых на Дальнем Востоке

В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в ДФО. На стабилизацию цен во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном АПК, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов, сообщает пресс-служба министерства торговли и продовольствия островного региона.

По итогам 11 месяцев 2016 года в островном регионе по сравнению с остальным ДФО отмечается самый низкий индекс потребительских цен на продовольственные товары – 103,75%. Для сравнения в среднем по ДФО – 104,05%, в РФ – 103,97%.

По росту цен на социально значимые продовольственные товары Сахалинская область занимает одну из самых низких позиций в ноябрьском рейтинге среди 85 субъектов РФ – 68 место. Для сравнения Магаданская область – на 7 месте, Камчатка - на 9 месте, Приморский и Хабаровский края – на 26 и 34 строчках соответственно, Чукотка – на 41 позиции, Республика Саха (Якутия) – на 47 месте.