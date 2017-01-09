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Сахалинские продукты одни из самых дешевых на Дальнем Востоке

Сахалинские продукты одни из самых дешевых на Дальнем Востоке

Темпы роста цен в островном регионе самые низкие в ДФО

В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в ДФО. На стабилизацию цен во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном АПК, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов, сообщает пресс-служба министерства торговли и продовольствия островного региона. 

По итогам 11 месяцев 2016 года в островном регионе по сравнению с остальным ДФО отмечается самый низкий индекс потребительских цен на продовольственные товары – 103,75%. Для сравнения в среднем по ДФО – 104,05%, в РФ – 103,97%.

По росту цен на социально значимые продовольственные товары Сахалинская область занимает одну из самых низких позиций в ноябрьском рейтинге среди 85 субъектов РФ  –  68 место. Для сравнения Магаданская область – на 7 месте, Камчатка - на 9 месте, Приморский и Хабаровский края – на 26 и 34 строчках соответственно, Чукотка – на 41 позиции,  Республика Саха (Якутия) – на 47 месте.

По официальным статистическим  данным, среди регионов ДФО в Сахалинской области самые дешёвые - рыба, курица, свинина, говядина, молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности, кисломолочные продукты, хлеб ржаной, гречневая крупа, капуста, морковь. На баранину, творог, рис, манную крупу, картофель, лук, свеклу, огурцы, помидоры и яблоки цена средняя. 

На снижение цен на потребительском рынке в регионе повлияло увеличение проводимых ярмарок как в областном центре, так и в муниципальных образованиях. Здесь в среднем на 15-30% цены доступнее по сравнению  с обыкновенной розницей.

По данным  министерства запасы основных видов продовольствия (мука пшеничная, мясная продукция, сахар-песок, крупы, соль пищевая, чай чёрный байховый, рис, масло сливочное, масло растительное, макаронные изделия) в сегменте оптового рынка Сахалинской области составляют от 20 до 80 дней в зависимости от товарной номенклатуры. Запасов муки на хлебопекарных предприятиях хватит для бесперебойной работы в течение от 1 до 3,5 месяцев. Дефицита не наблюдается ни по одной группе товаров.

Официальные  статистические данные о потребительских ценах   на основные группы продовольственных товаров, производимых в Сахалинской области:

Наименование товара

Рубли

Ноябрь 2015 год

Ноябрь 2016 год

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

348,01

343

Свинина бескостная, кг

396,19

389,64

Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг

169,07

151,29

Рыба мороженая неразделанная, кг

92,74

87,11

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

58,79

59,93

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг

71,29

70,69

Картофель, кг

46,6

41,54

Капуста белокочанная свежая, кг

39,36

29,66

Лук репчатый, кг

45,45

38,97

Свёкла столовая, кг

50,06

40,94

Морковь, кг

53,14

48,23 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:47 0
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Комментарии
Page85
Написано сегодня, в 10:49
НУ НУ
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+3
КиР84
Написано сегодня, в 11:30
Page85, интересно, а эти статистики давно по магазинам ходили?
Уж не врали, а
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+1
MrFreeman
Написано сегодня, в 11:33
Page85, Жители деревень Велориба и Вилобаджо решили узнать размер мужского достоинства у своих мужчин. По результатам работы средний размер "достоинства" у мужчин из Велориба - 14 см, а у жителей Вилобаджо - 25. Жители первой деревни измеряли линейкой, а жители второй - проводили опрос.
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+8
Hana
Написано сегодня, в 12:31
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:54
вот откуда эти цифры?!? да даже в дешевых магазинах выше цены.
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+7
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:55
Ох уж эта статистика. Ну всям статистикам статистика.
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+3
vladsakh
Написано сегодня, в 10:56
Брехня!
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+5
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 10:59
Заморозка перемороженная и не известно какого года выпуска, - овощи г_но гнилое.... Молоко, сухое, китадцкое, разведенное водой... все что за списком указанном выше неизвестного происхождения....
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+6
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 11:03
senchick, А после разморозки еще и 50% веса теряется вместе с водой
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+1
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 11:09
Balbes, Вчера курица "приос-ье" разморозилась, - поллитра слил с нее.... Из курицы получился цыпленок
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 13:52
senchick, точно, как воду сольешь сразу цыпа вместо куры
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+1
Kris_tina
Написано сегодня, в 11:01
Враньё какое!
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+1
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 11:23
во как мы стали хорошо жить! Ура, товарищи!
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+6
Online
max7676 Online
Написано сегодня, в 11:28
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+6
КиР84
Написано сегодня, в 11:30
Чушь полная!!!
Ответить
+1
MrFreeman
Написано сегодня, в 11:31
Кто-то на всю Ивановскую вещал о рекордных урожаях овощей на Сахалине. Но что-то не видно рекордного снижения цен на оные. В Тепличном 2 кг картофеля стоят 90 рублей. Огурцы стали дешевле, без спора. Но остальное где?
Мясо самое дешёвое..., не надо лгать. На материке оно не дороже, а дешевле нашего, взять Приморье и Хабаровск.
И так по каждому пункту.
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 11:41
Дочь живет в Приморье. О разнице в ценах знаю не понаслышке. Когда наша официальная статистика перестанет нагло врать?
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+13
VLадимир
Написано сегодня, в 11:57
НюНик_просто_Анна, в следующей жизни.
Ответить
+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:58
Hana, мда уж...
Ответить
+4
Online
nikolayppu Online
Написано сегодня, в 11:42
Вроде не 1 апреля для такой статьи!
Ответить
+1
freeshoter
Написано сегодня, в 12:02
Кто-то пытается нас успокоить (обмануть) !!! Свое надо возрождать хозяйство , хотя...... бизнес...... огурцы свои, местные, с "Тепличного" в четверо дороже китайских , а разницы никакой практически ! Или доставка из Китая дешевле , чем из "Тепличного" ???
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+1
Nektos
Написано сегодня, в 13:54
freeshoter, согласна с Вами, раньше если огурцы тепличные были хоть и дороже,но качество было выше намного, а сейчас, разница только в размерах, качество отсутствует
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+1
Online
natalya Online
Написано сегодня, в 12:02
А где в этой корзине масло растиьельное?литр 140 руб,масло сливочное за 1кг почти 600 рублей,сахар 1 кг 78 рублей.P.S.я поняла,это как бы ,а вам на масло еще и колбаски положить,а жирно не будет?еще и чай с сахаром,роскошь какая.
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+3
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:12
Не знаю, где они там понижение цен увидели, но в магазин заходить страшно.
Ничего не купишь-тыща, тыща, тыща...и то уже и с тыщей ходить кроме хлеба и молока ничего не купишь.
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+7
VLадимир
Написано сегодня, в 13:57 Отредактированно сегодня, в 13:57
Ярославчик, а ты ещё заходишь что бы,что то купить? Я например на номера телефонов посмотреть.
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+4
Андрей Кузьмин
Написано сегодня, в 13:35
Ну да, а в 12:33 Наш день в соседней ветке заявил о самой дорогой продуктовой корзине. Кто-то лапшу вешает. И примерно понятно, кто.
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0
Firemarshal
Написано сегодня, в 13:50
"...Как же так - в стране всё есть, а народу не х*р есть?..." С.Слепаков
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0
tourerv
Написано сегодня, в 14:23
Жил не так давно во Владивостоке. Цены в ниже чем у нас в Южном
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0
karina62
Написано сегодня, в 14:37 Отредактированно сегодня, в 14:39
о как! и хде такие цены, уже корзинку приготовила, объявите, побегу! Особенно молоко за 60 рублей и рыба неразделанная за 90! Прилетела вот только с Владимира, картофель аж 9 рублей за кг., а бензин 92 из нашей нефти наш 33,70. Хорошо хоть это не Дальний Восток!
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0
Naira
Написано сегодня, в 15:38
Ну-ну, у нас и трава зеленее и небо голубее
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0
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