Сахалинские продукты одни из самых дешевых на Дальнем Востоке
Темпы роста цен в островном регионе самые низкие в ДФО
В Сахалинской области в 2016 году зафиксирован один самых низких темпов роста цен в ДФО. На стабилизацию цен во многом повлияли ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в островном АПК, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение форматов социально-ориентированной торговли, фирменной торговой сети товаропроизводителей, развитие мобильной торговли и охват ею удалённых населённых пунктов, сообщает пресс-служба министерства торговли и продовольствия островного региона.
По итогам 11 месяцев 2016 года в островном регионе по сравнению с остальным ДФО отмечается самый низкий индекс потребительских цен на продовольственные товары – 103,75%. Для сравнения в среднем по ДФО – 104,05%, в РФ – 103,97%.
По росту цен на социально значимые продовольственные товары Сахалинская область занимает одну из самых низких позиций в ноябрьском рейтинге среди 85 субъектов РФ – 68 место. Для сравнения Магаданская область – на 7 месте, Камчатка - на 9 месте, Приморский и Хабаровский края – на 26 и 34 строчках соответственно, Чукотка – на 41 позиции, Республика Саха (Якутия) – на 47 месте.
По официальным статистическим данным, среди регионов ДФО в Сахалинской области самые дешёвые - рыба, курица, свинина, говядина, молоко пастеризованное 2,5-3,2% жирности, кисломолочные продукты, хлеб ржаной, гречневая крупа, капуста, морковь. На баранину, творог, рис, манную крупу, картофель, лук, свеклу, огурцы, помидоры и яблоки цена средняя.
На снижение цен на потребительском рынке в регионе повлияло увеличение проводимых ярмарок как в областном центре, так и в муниципальных образованиях. Здесь в среднем на 15-30% цены доступнее по сравнению с обыкновенной розницей.
По данным министерства запасы основных видов продовольствия (мука пшеничная, мясная продукция, сахар-песок, крупы, соль пищевая, чай чёрный байховый, рис, масло сливочное, масло растительное, макаронные изделия) в сегменте оптового рынка Сахалинской области составляют от 20 до 80 дней в зависимости от товарной номенклатуры. Запасов муки на хлебопекарных предприятиях хватит для бесперебойной работы в течение от 1 до 3,5 месяцев. Дефицита не наблюдается ни по одной группе товаров.
Официальные статистические данные о потребительских ценах на основные группы продовольственных товаров, производимых в Сахалинской области:
|
Наименование товара
|
Рубли
|
Ноябрь 2015 год
|
Ноябрь 2016 год
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
348,01
|
343
|
Свинина бескостная, кг
|
396,19
|
389,64
|
Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кг
|
169,07
|
151,29
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
92,74
|
87,11
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
58,79
|
59,93
|
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг
|
71,29
|
70,69
|
Картофель, кг
|
46,6
|
41,54
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
39,36
|
29,66
|
Лук репчатый, кг
|
45,45
|
38,97
|
Свёкла столовая, кг
|
50,06
|
40,94
|
Морковь, кг
|
53,14
|
48,23
Уж не врали, а
Мясо самое дешёвое..., не надо лгать. На материке оно не дороже, а дешевле нашего, взять Приморье и Хабаровск.
И так по каждому пункту.
Ничего не купишь-тыща, тыща, тыща...и то уже и с тыщей ходить кроме хлеба и молока ничего не купишь.