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Предприятия, очищающие дороги Южно-Сахалинска от снега, заподозрили в коррупции

Предприятия, очищающие дороги Южно-Сахалинска от снега, заподозрили в коррупции

Качество очистки улиц и тротуаров областного центра проверил губернатор

Губернатор подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска. Этой теме было посвящено совещание в мэрии областного центра. В его работе принимали участие представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона. 

Небольшой снегопад, прошедший 11-12 января, показал – расчистка улиц и тротуаров Южно-Сахалинска ведется недостаточно эффективно. Такой вывод сделал губернатор, проверив как организованы работы в ночное время, когда интенсивность движения транспорта снижается.

- Снегоуборочной техники на улицах было мало, - сказал губернатор Олег Кожемяко. – Во многих местах дороги расчищены в одну колею. Машин для вывоза снега не хватало. Напомню, в 2015-2016 годах правительство области выделило существенные финансовые средства на приобретение коммунальной техники и у городских дорожных предприятий ее теперь достаточно.

В результате слабой организации работы к утру улицы города были расчищены плохо, резюмировал губернатор. Укатанный снег на перекрестках и подъездах к ним провоцировал дорожно-транспортные происшествия.

- Если бы вы должным образом организовали уборку и вывоз снега ночью, непосредственно в момент осадков, вам не пришлось бы утром засыпать все улицы и тротуары города тоннами песчаной смеси, - сказал Олег Кожемяко, обращаясь к дорожникам. – Достаточно было бы обработать перекрестки, а также тротуары около социальных учреждений.

Губернатор обратил внимание – несмотря на то, что в Южно-Сахалинске с начала зимы осадков было мало, дорожники почти не занимались уборкой укатанного снега и наледи с помощью техники или других современных средств, которые позволяют эффективно решать проблему. Вместо этого они боролись с гололедом, обильно засыпая улицы и тротуары песчано-глиняной смесью, которая превращается в грязь, забивает ливневую канализацию.

- Для таких целей положено использовать промытую гранитную крошку, - отметил Олег Кожемяко. – Причем в ограниченных количествах.

Он поручил провести служебную проверку, выяснить, почему для борьбы с гололедом использовался неподходящий материал, и проверить – нет ли в этом деле коррупционной составляющей.

Губернатор подчеркнул – руководители городских дорожных предприятий несут личную ответственность за качество расчистки города от снега.

- Зима по сути только началась, - сказал он. – Впереди у нас новые снегопады и бураны. Расчистка территории областного центра должна проводиться качественно и в кратчайшие сроки.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:02 +7
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Прочее
снегснегоуборочная техника
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 11:06
Вот за это плюс губеру. Кто знает, может и взбодрят немножко деятелей дорожников.
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+4
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 11:21
- Для таких целей положено использовать промытую гранитную крошку, - отметил Олег Кожемяко. – Причем в ограниченных количествах. - неужели дошло наконец-то
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+8
Teo
Написано сегодня, в 15:36
Reader, ни то слово... в ограниченных количествах - главное в его словах...
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:25
ну в Холмске смотрю не чистят, а снег по обочинам раскладывают! и снежные пирамиды возводят по городу!
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+2
Online
alex35 Online
Написано сегодня, в 14:31 Отредактированно сегодня, в 14:33
Masenkaya, В Ногликах тоже самое, третий день после бурана, а дворами пока не занимаются, видимо есть более "значимые" объекты
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0
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:34
alex35, как ни странно, но во дворах тоже по чистили, но всего лишь по центру один раз прошлись и все, и по обочинам снег лежит. а возле администрации аж 2 кучи снега навалили... вообще уже оборзели... а все потому что все на****ть что во круг происходит!
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0
Online
Avarkom Online
Написано сегодня, в 11:43
Здорово!!! Очень правильный подход!!
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+2
marrgo
Написано сегодня, в 12:34
Avarkom, Вот это точно!А новая дорога ,через Победу!Там тротуар вообще не чистят(люди по дороге ходят).Впрочем и за дорогой не особо хорошо следят.
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 11:45
Зато выставку дорожной техники организовывали с размахом, хвастались, от мы какие молодцы, а в итоге опять "пшик"
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+5
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 12:14
респект губернатору за то, что он принял личное участие в мониторинге ОНФ "Снежный фронт"! а то наши активисты с ног сбились, фиксируя неудовлетворительную работу дорожных и коммунальных служб в разных местах городского округа, теперь сам губернатор подтвердил выводы ОНФ .
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+2
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:01
А я то думаю, чего это сегодня столько техники в городе, все чистят, снег вывозят. Опять люлей получили.
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+3
karina62
Написано сегодня, в 14:25
вот это хорошо, а то снега еще не было, а улицы уже ледяными бордюрами заужены, тротуары все тоже во льду! кругом каша из песка и глины. На работу приходишь обувь вся в грязи в пыли!
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:18
Это Россия...пока "звезды" не получат,ничего делать не будут.
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0
Teo
Написано сегодня, в 15:39
одно дело посыпать дорогу шляпой всякой - которая тает и под вечер образует скользкий накат. и совсем другое, когда помимо просыпки еще и снегоуборочная техника всю херню с дороги забирает, что б было чисто и нескользко.
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0
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