Предприятия, очищающие дороги Южно-Сахалинска от снега, заподозрили в коррупции

Губернатор подверг жесткой критике работу компаний, занимающихся расчисткой территории Южно-Сахалинска. Этой теме было посвящено совещание в мэрии областного центра. В его работе принимали участие представители муниципалитета, ГИБДД, а также руководители дорожных предприятий, на которые возложена ответственность за уборку снега, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Небольшой снегопад, прошедший 11-12 января, показал – расчистка улиц и тротуаров Южно-Сахалинска ведется недостаточно эффективно. Такой вывод сделал губернатор, проверив как организованы работы в ночное время, когда интенсивность движения транспорта снижается.

- Снегоуборочной техники на улицах было мало, - сказал губернатор Олег Кожемяко. – Во многих местах дороги расчищены в одну колею. Машин для вывоза снега не хватало. Напомню, в 2015-2016 годах правительство области выделило существенные финансовые средства на приобретение коммунальной техники и у городских дорожных предприятий ее теперь достаточно.

В результате слабой организации работы к утру улицы города были расчищены плохо, резюмировал губернатор. Укатанный снег на перекрестках и подъездах к ним провоцировал дорожно-транспор тные происшествия.

- Если бы вы должным образом организовали уборку и вывоз снега ночью, непосредственно в момент осадков, вам не пришлось бы утром засыпать все улицы и тротуары города тоннами песчаной смеси, - сказал Олег Кожемяко, обращаясь к дорожникам. – Достаточно было бы обработать перекрестки, а также тротуары около социальных учреждений.

Губернатор обратил внимание – несмотря на то, что в Южно-Сахалинске с начала зимы осадков было мало, дорожники почти не занимались уборкой укатанного снега и наледи с помощью техники или других современных средств, которые позволяют эффективно решать проблему. Вместо этого они боролись с гололедом, обильно засыпая улицы и тротуары песчано-глиняной смесью, которая превращается в грязь, забивает ливневую канализацию.

- Для таких целей положено использовать промытую гранитную крошку, - отметил Олег Кожемяко. – Причем в ограниченных количествах.

Он поручил провести служебную проверку, выяснить, почему для борьбы с гололедом использовался неподходящий материал, и проверить – нет ли в этом деле коррупционной составляющей.

Губернатор подчеркнул – руководители городских дорожных предприятий несут личную ответственность за качество расчистки города от снега.

- Зима по сути только началась, - сказал он. – Впереди у нас новые снегопады и бураны. Расчистка территории областного центра должна проводиться качественно и в кратчайшие сроки.